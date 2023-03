Les confinements de la pandémie de coronavirus ont relancé les ventes de PC portables et de tablettes tactiles dans la perspective du télétravail et de l'école à distance.

Plusieurs fabricants d'appareils Android se sont invités sur ce créneau, lui redonnant un peu d'oxygène et ouvrant les alternatives face aux tablettes iPad et iPad Pro d'Apple. La marque chinoise Oppo a ainsi lancé une première tablette Oppo Pad début 2022 suivie d'une Oppo Pad Air quelques mois plus tard.

Un an plus tard, voici venir la nouvelle génération avec la tablette tactile avec le modèle Oppo Pad 2 annoncé dans un premier temps en Chine. On y retrouve un affichage 11,6 pouces en résolution 2800 x 2000 pixels avec une dalle LCD IPS offrant une luminosité de 500 nits.

Bel écran et processeur Dimensity

Elle offrira un rafraîchissemnt d'écran de 120 Hz et le support Dolby Vision. La dalle peut aussi supporter un stylet Oppo Pencil 2. A l'avant, on trouvera aussi un capteur photo 8 mégapixels.

Si l'Oppo Pad embarque un processeur Snapdragon 870, le nouveau modèle est annoncé avec un SoC Dimensity 9000 accompagné par de la mémoire LPDDR5 et du stockage en UFS 3.1.

La tablette propose à l'arrière un capteur photo 13 mégapixels capable d'enregistrement vidéo en 4K et profite d'une coque en aluminium lui apportant une belle finition. L'Oppo Pad 2 ne manquera pas de souffle avec sa batterie de 9510 mAh associée à une charge rapide 67W.

En attendant la version internaitionale

Sur le front des connectivités, elle offre du sans fil en WiFi 6 et Bluetooth 5.3, ainsi que du GPS. La tablette tactile Oppo Pad 2 sous Android 13 est proposée en plusieurs configurations :

Oppo Pad 2 8 / 256 Go : 2999 yuans (405 euros environ)

(405 euros environ) Oppo Pad 2 12 / 256 Go : 3399 yuans (459 euros environ)

(459 euros environ) Oppo Pad 2 12 / 512 Go : 3999 yuans (539 euros environ)

Il n'y a pas encore d'annonce concernant une version internationale mais cette dernière pourrait opter pour un processeur Snapdragon 888.