C'est une bonne nouvelle pour le marché du smartphone en France : la marque Oppo est finalement de retour.

La marque a annoncé lors du MWC 2024 que "les habitants de tous les pays européens où OPPO était déjà présent pourront bientôt bénéficier à nouveau des produits innovants de la marque."

Cela faisait déjà plusieurs générations de la gamme Find qui avait échappé à la France, avec ce retour, on espère qu'OPPO reviendra également avec ses smartphones haut de gamme.

Mais pour son retour, c'est la gamme plus accessible Reno 12 qui sera lancée. Oppo annonce que son retour est un engagement sur le long terme, et que l'intégralité des produits de la marque devrait redevenir disponible en France d'ici la fin de l'année, via les canaux hors ligne et en ligne.

Concernant le Reno 12, il sera lancé le 18 juin prochain, avec un événement prévu à Ibiza en Espagne.

Rappelons qu'Oppo était parti du marché français suite à des jugements sur fond de violation de brevets appartenant à Nokia.