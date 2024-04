Votre compte Google dispose d'un espace de stockage gratuit de 15 Go réparti sur 3 services, à savoir Gmail, Google Drive et Google Photo.

Cependant, il est maintenant plus difficile de se contenter de cet espace : en effet, depuis le 1er juin 2021, Google Photos a restreint le stockage illimité des photos en qualité compressée, tandis que la sauvegarde de WhatsApp compte désormais également pour le quota.

Lorsque la limite des 15 Go est atteinte, Google propose des forfaits mensuels payants pour 100 Go, 200 Go et 2 To, mais tout le monde ne souhaite pas forcément passer à la caisse...

Si vous ne voulez pas avoir à payer, voici quelques astuces simples pour faire de l'espace dans votre boîte Gmail.

Faites le ménage avec Google One

Installez l’application Google One, disponible sur Android et iOS.

Dans "Accueil", accédez à l'option "Libérez l'espace de stockage du compte". Avant de procéder, assurez-vous de configurer les paramètres de sauvegarde de votre smartphone, incluant les SMS, les photos, les vidéos et les données liées à l'appareil.

Vous aurez alors la possibilité d'effacer les e-mails non désirés, les éléments de la corbeille, les fichiers supprimés de Google Drive, les fichiers volumineux tels que les photos et les vidéos ou encore les vidéos incompatibles.





Recherchez manuellement les e-mails lourds

Cliquez sur "Afficher les options de recherche", l'icône à droite de la barre de recherche de messages.

Dans "Taille", vous pouvez choisir entre Ko, Mo ou Octets. Pour aller plus vite, sélectionnez directement "supérieure à" et tapez "5 Mo" (ou moins), puis recherchez dans tous les messages. A vous de supprimer ensuite ceux qui ne sont pas utiles à conserver.





Utilisez des mots-clés

Vous recevez sûrement beaucoup de newsletters, de courriels publicitaires et autres messages provenant de listes de diffusion qui traînent depuis longtemps dans votre boîte Gmail.

Pour les trouver plus vite, et les supprimer d'un bloc, ciblez les messages qui contiennent les mots "unsuscribe", "désabonner", "désinscription", "désabonnement" ou "désinscrire".

Pour cela, cliquez sur l'icône à droite de la barre de recherche de messages. Dans "Contient les mots", tapez par exemple "désinscription" ou tout autre mot de votre choix.

Enfin, n'oubliez surtout pas de vider la corbeille après avoir terminé ces opérations afin que votre espace de stockage se mette immédiatement à jour.