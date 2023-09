Via une vidéo notamment relayée par le patron Elon Musk sur la plateforme X, Tesla donne des nouvelles de son robot humanoïde autonome Optimus (ou Tesla Bot). L'année dernière, Tesla avait présenté sur scène deux prototypes. Un prototype était capable de marcher, tandis qu'un autre prototype un peu plus abouti pouvait bouger ses bras.

La vidéo que vient de publier Tesla montre Optimus dans diverses activités, dont la manipulation et le tri d'objets identifiés en fonction de leur couleur, avec des actions correctrices qui peuvent être appliquées si nécessaire ou pour s'adapter à des changements.

Le robot de Tesla finit sa démonstration avec des mouvements d'étirement et de yoga pour faire la démonstration de sa souplesse, mais surtout de son sens de l'équilibre avec le maintien de sa stabilité sur une jambe.

De gros progrès en vidéo

Selon Tesla, Optimus est désormais capable de calibrer lui-même ses bras et ses jambes, et de localiser finement ses membres dans l'espace. Il fonctionne et apprend en s'appuyant sur le même réseau neuronal de bout-en-bout et embarqué que les voitures Tesla, afin de traiter des entrées vidéo et générer du contrôle en sortie.

En s'appuyant sur ses capteurs de vision et de position de ses articulations, Optimus peut ainsi interagir avec des objets de son environnement et fait manifestement preuve d'une belle adresse manuelle en la matière, tout en étant précis dans l'accomplissement de ses tâches.

" Des améliorations sont apportées aux actionneurs, aux capteurs et à la mécanique générale d'Optimus ", souligne en outre Elon Musk.

Recruter du monde

L'ambition affichée par Elon Musk est de produire des millions d'exemplaires du robot humanoïde de Tesla, pour un tarif inférieur à 20 000 dollars. Pour le moment, Optimus est en phase de développement et il est d'abord envisagé une utilité dans un cadre industriel.

Tesla cherche à susciter des vocations et attirer des collaborateurs pour travailler sur le développement de son robot humanoïde. C'est aussi le but de la vidéo. Une commercialisation d'Optimus de Tesla pourrait intervenir à l'horizon 2027.