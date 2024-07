Déjà présente sur une large panoplie d'écrans, l'application TV OQEE by Free ajoute désormais les Smart TV Philips équipées de Titan OS. Free souligne être le premier opérateur en France à proposer une telle compatibilité.

L'annonce concerne les modèles 2022, 2023 et 2024 des Smart TV Philips. Ultérieurement, les modèles 2020 et 2021 seront aussi concernés. Le cas échéant, l'application TV OQEE est préinstallée sur la page d'accueil de ces téléviseurs connectés.

Une box TV superflue ?

Autorise jusqu'à cinq connexions en simultané sur différents écrans, l'application OQEE by Free était déjà proposée sur les players TV Freebox, Android TV, Apple TV, Fire TV, smartphone, tablette ou encore le Web. Plus récemment, les Smart TV LG (webOS) avaient complété les Smart TV Samsung.

Pour les abonnés Freebox avec service TV activé et les abonnés mobiles Forfait Free 5G, OQEE by Free donne accès à plus de 230 chaînes en direct incluses et des services de replay. Elle gère le contrôle du direct, le start-over pour la reprise d'un programme depuis le début, la reprise de lecture. Les abonnés Freebox peuvent enregistrer leurs programmes.

En outre, et dans le cadre d'un service de vidéo à la demande financé par la publicité, OQEE Ciné donne accès à plus de 500 films et séries.