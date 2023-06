D'ordinaire facturé à 13,99 €/mois, le bouquet Famille sera offert en accès libre à tous les abonnés Orange et Sosh avec l'option TV, du 27 juin au 4 juillet prochain.

Bouquet Famille version d'essai

Ce catalogue exclusif comprend près de quarante chaînes de télévision, offrant une multitude de choix en matière de films, séries, programmes pour enfants, culture, sport et musique. Parmi les chaînes disponibles, vous retrouverez Game One, AB1, Science & Vie TV, Téva, Paris Première, Paramount Channel, Comedy Central, Boomerang, Marmiton TV, Toute l'Histoire, Mangas, Tech&Co, MCM, M6 Music, Mezzo, Automoto la chaîne, Cartoonito, Canal J, Nickelodeon, Kitchen Mania, Explore, Cine District, RTL9, Animaux, Golf Channel, Mangas, et my Zen TV.

Vous pourrez profiter de cette offre spéciale afin de découvrir gratuitement ces chaînes de télévision pendant une semaine. Petit bémol, la partie Replay ne sera pas disponible.

Pack jeunesse à prix cassé

De plus, Orange met les petits plats dans les grands en proposant le pack jeunesse à seulement 1 € par mois pendant deux mois. Ce pack, conçu pour les enfants de moins de 12 ans, dispose d'une multitude de chaines comme Gulli Max, TFou Max, Tiji, Canal J et bien d'autres. De plus, un service de replay permet à vos enfants de choisir ce qu'ils veulent regarder.

Le pack intègre également l'offre jeux vidéo jeunesse avec un catalogue bien fourni de 40 jeux accessible en illimité sur votre TV méticuleusement sélectionné pour les moins de 12 ans comme : Garfield, Sonic, la Pat'Patrouille ainsi qu'une multitude d'autres.

D'ordinaire, ce bouquet est vendu 9,99 €/mois mais, pour une période de deux mois, vous permettant d'essayer le service, Orange / Sosh nous propose cette offre, de manière exceptionnelle, à 1 €/mois.