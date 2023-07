Cela fait quelques années que Starlink propose, moyennant un investissement initial d'environ 200 euros et un abonnement à 100€ par mois, d'accéder à une connexion à haut débit depuis le réseau satellite de la société du même nom. Pour Elon Musk, il s'agit de proposer un accès à Internet depuis n'importe quel coin du globe...

Néanmoins, à ce tarif, l'offre ne parvenait pas à s'imposer en France, un des marchés les plus compétitifs au monde sur la téléphonie et l'accès à Internet. Mais récemment, Starlink a révisé ses prix pour aller jusqu'à offrir l'antenne et proposer un abonnement à 40€ par mois.

Orange va exploiter un satellite NordNet de dernière génération

Une offre qui séduit naturellement les Français localisés dans les zones blanches ou dans lesquelles l'ADSL peine à proposer un débit digne de ce nom. Starlink voit ainsi ses parts de marché évoluer significativement dans l'hexagone, au point de se présenter comme une alternative viable aux réseaux des grands opérateurs comme SFR, Orange, Bouygues et Free...

De quoi piquer au vif Orange qui, à défaut d'avoir fait des pieds et des mains jusqu'ici pour remplir ses obligations sur le plan THD (Très haut débit) au niveau des zones peu denses, souhaite désormais mettre les bouchées doubles pour éviter de voir Starlink capter un marché que l'opérateur avait délaissé.

? Christel Heydemann annonce le lancement prochain de la première offre satellite sous marque Orange : « Le Satellite Orange avec NordNet »



?️ Sur la base d’un satellite de dernière génération #KonnectVHTS



? Le satellite, complément idéal de la fibre pour apporter le très… pic.twitter.com/N7IBUpLJTK — Michaël Trabbia (@MichaelTrabbia) July 13, 2023

Orange a ainsi annoncé le lancement prochain d'une offre d'accès à Internet par satellite avec l'appui de Nordnet qui repose sur l'exploitation de satellites géostationnaires ( à l'inverse de Starlink et de ses milliers de micro satellites) avec pour avantage une orientation toujours idéale, des couts limités, mais une bande passante moins élevée.

Michaël Trabia, CEO d'Orange Wholesale a confirmé le lancement prochain du "Satellite Orange avec NordNet. Sue la base d'un satellite de dernière génération Konnexct VHTS d'Eutelsat" (qui a été lancé en orbite en septembre dernier).

Le satellite de 6,4 tonnes est situé sur une orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude et dispose d'une capacité globale de 500 Gb/s. Pour le moment, Orange n'a pas donné de détails concernant son offre ni sur les débits ni sur les prix.