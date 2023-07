En matière d'aide et d'assistance pour ses clients dans le fixe ou le mobile, Orange propose de tester Orange Bot. Actuellement en version bêta, il est présenté comme le " nouveau chatbot d'IA générative pour tous vos besoins d'assistance. "

" Orange Bot continue à apprendre et ne peut pas encore vous mettre en relation avec le service client, mais il répond déjà à (presque) toutes vos questions d'assistance ", écrit Orange qui prévoit de lourds investissements dans l'IA générative.

Un cousin de Djingo

Le chatbot d'IA est positionné comme une assistance dans plusieurs domaines : Livebox et internet, TV et décodeurs, mobiles et tablettes, compte de l'abonné ou encore Mail Orange. Ce serait un " cousin du chatbot Djingo ", sachant que ce dernier peut mettre en relation avec un conseiller.

" Orange Bot génère des réponses sur mesure, mais il ne les personnalise pas encore. Ne lui transmettez pas d'informations personnelles, comme un numéro, une adresse ou un nom. Il ne pourrait pas les utiliser ", prévient Orange.

Pour le moment, Orange cherche surtout à obtenir des avis et commentaires concernant l'expérience proposée avec Orange Bot. S'il ne donne pas satisfaction pour une réponse à une question, Orange aiguille vers la consultation des rubriques d'Aide et contact, ou l'utilisation de l'application Orange et moi.

Orange prend des précautions

" Bien que toutes les données fournies au système d'intelligence artificielle soient rédigées par des experts Orange qualifiés, les réponses sont générées automatiquement et ne peuvent remplacer le cas échéant un avis personnalisé. […] Orange ne peut garantir que les réponses générées seront entièrement pertinentes et ne saurait en être, par conséquent, responsable ", peut-on lire.

Parmi les quelques détails dévoilés au sujet d'Orange Bot, le fait que ce chatbot s'appuie sur les solutions d'IA de Google Cloud.