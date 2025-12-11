Actuellement directeur général adjoint de Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, pour le cyber, l'IA et le cloud, Guillaume Poupard est la nouvelle recrue du groupe Orange. Ingénieur général de l'armement et docteur en cryptologie, le polytechnicien et haut fonctionnaire est un visage bien connu de la cyberdéfense française.

De 2014 à 2022, Guillaume Poupard a été le très actif patron de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Un passé que n'omet évidemment pas de rappeler Orange qui le débauche pour occuper un poste de Chief Trust Officer.

" Dans un contexte géopolitique en évolution rapide, marqué par des enjeux accrus de souveraineté numérique et de confiance, cette nomination reflète la volonté du groupe de renforcer sa stratégie et ses ambitions de développement dans ces domaines ", écrit Orange dans un communiqué.

[PR] Orange appoints Guillaume Poupard Chief Trust Officer to accelerate its sovereignty and trust strategy Orange appoints Guillaume Poupard Chief Trust Officer to accelerate its sovereignty and trust strategy -https://t.co/1oAo5asVnN pic.twitter.com/JwKxFFb7bF — Orange Group Press Office (@OrangeGroupPR) December 11, 2025

Pour la souveraineté et la confiance d'Orange

Guillaume Poupard prendra ses fonctions chez Orange à partir du 1er février 2026. Rattaché à Christel Heydemann, la patronne d'Orange, il aura pour mission officielle de " définir et d'incarner la stratégie d'Orange en matière de souveraineté et de confiance ".

Le groupe Orange fait allusion au développement d'offres innovantes en cybersécurité, à la fois B2C et B2B (particuliers et entreprises), cloud et IA de confiance. Ce travail sera effectué en étroite collaboration avec Orange Business et Orange Cyberdéfense.