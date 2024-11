À l'occasion du salon Orange Open Tech 2024, Orange présente une Livebox 7 Essential (ou Livebox Essential Gateway) qui bénéficie de la compatibilité Wi-Fi 7. L'opérateur évoque un déploiement dans les pays européens courant 2025, mais la Roumanie est le seul pays cité pour le début de l'année prochaine.

La Livebox 7 Essential est plus que jamais orientée durabilité dans sa conception avec une fabrication à partir de matériaux recyclés et une optimisation pour une consommation d'énergie réduite. Sur la forme, l'impression donnée est un déshabillage de la Livebox 7 de nos contrées.

Orange souligne en outre l'intégration pour la Livebox 7 Essential d'un nouveau système d'exploitation prpl (prononcé purple). " prpl favorise l'installation des services au sein du réseau local des particuliers et rend les box internet beaucoup plus évolutives, stables et sécurisées. "

Un nouvel OS pour la Livebox

Pour l'initiative et technologie open source prpl, Orange souligne plus encore une solution soutenue par d'autres opérateurs dans le monde et dans le cadre d'une fondation éponyme. La promesse est une box internet plus modulaire et des services à la carte pour la maison connectée, tout en renforçant la cybersécurité et l'interopérabilité.

Avec prpl, Orange évoque une boutique d'applications pour télécharger des services directement sur la Livebox, la possibilité de prioriser du trafic en fonction des cas d'usage, tandis qu'une box avec prpl et intégrant le Wi-Fi 7 est une autre démonstration.

L'implémentation de prpl chez Orange ne va donc pas seulement concerner la Livebox 7 Essential. À partir de l'année prochaine, il faut sans doute s'attendre à une arrivée sur un parc relativement étendu de Livebox. À voir ce qu'Orange a prévu pour la France.

Le Wi-Fi 7 arrivera… forcément

Rappelons que pour le Wi-Fi 7 avec une Livebox, des informations en ce sens avaient déjà été repérées pour de prochaines Livebox 7 en Espagne. Une fois encore, c'est l'expectative pour l'évolution de la situation en France qui demeure le marché principal d'Orange.