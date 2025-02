Sur le quatrième trimestre 2024, Orange a confirmé une tendance observée au troisième trimestre pour ses abonnés fixes en France. Ce sont 9 000 abonnés Livebox supplémentaires et un total de 12,3 millions.

À l'échelle de l'ensemble de l'année 2024, Orange a toutefois perdu 32 000 abonnés fixes. En la matière, le premier trimestre 2024 avait été particulièrement mauvais pour l'opérateur qui avait accusé une perte de 43 000 abonnés Livebox.

Cela étant, le revenu moyen par abonné fixe continue d'augmenter pour Orange et passe à 39 € fin 2024, soit une progression de 4,6 % sur un an.

La fibre optique demeure dynamique avec 291 000 abonnements supplémentaires sur le quatrième trimestre à 9,3 millions. Le nombre de foyers raccordables à la fibre optique d'Orange est de 40,3 millions, ce qui représente plus de 90 % des foyers en France.

Orange se satisfait de la convergence

Pour le mobile et les forfaits, le nombre d'abonnés pour Orange progresse de 118 000 au quatrième trimestre et atteint 21,15 millions. Le taux de résiliation est de 14,4 % et le revenu moyen par abonné mobile est en baisse à 17,2 € (-0,7 € sur un an).

Orange souligne que les ventes nettes convergentes sont de retour à la croissance au quatrième trimestre et que le revenu moyen par offre convergente progresse à 78 €.