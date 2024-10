Après un deuxième trimestre marqué par une diminution notable de la perte d'abonnés Livebox, Orange a signé un troisième trimestre de retour à la croissance pour ses abonnés fixes en France. Une hausse de 6 000 abonnés Livebox, contre une perte de 4 000 abonnés au deuxième trimestre et de 43 000 abonnés au premier trimestre 2024.

Sur un an, c'est une perte de 71 000 abonnés Livebox, mais le revenu moyen par abonné fixe continue d'augmenter pour Orange et passe à 38,7 € (+1,4 € sur un an). Parmi les près de 12,3 millions de clients fixes d'Orange, 9 millions sont en fibre optique.

Orange souligne toujours une très bonne dynamique sur la fibre optique qui enregistre 259 000 abonnements supplémentaires sur le troisième trimestre. Au 30 septembre 2024, 39,5 millions de foyers sont raccordables à la fibre optique d'Orange, soit 90 % des foyers en France.

L'accent sur la convergence pour Orange

Du côté du mobile et des forfaits, le nombre d'abonnés pour Orange progresse de 83 000 au troisième trimestre et dépasse la barre des 21 millions. À 13,8 %, le taux de résiliation est jugé modéré. Le revenu moyen par abonné mobile est toutefois en baisse à 17,4 € (-0,5 € sur un an).

Dans un marché du mobile très concurrentiel, Orange précise que le mobile seul ne représente que 13 % de son chiffre d'affaires en France, et que la plupart des acteurs se concentrent désormais sur la convergence, afin de " favoriser la fidélité et la montée en valeur des clients. "

Le chiffre d'affaires d'Orange France est de 4,5 milliards d'euros au troisième trimestre (+1,3 % sur un an). " En France, Orange accélère et conforte sa position de leader avec des revenus en croissance, fruit d'une stratégie commerciale volume/valeur équilibrée et disciplinée ", commente Christel Heydemann, la patronne d'Orange.

Surprise... Orange vient de pouver sa capacité à augmenter les débits pour ses offres Livebox, sans nécessairement procéder à une hausse des prix. La démonstration de cette stratégie dite équilibrée ?