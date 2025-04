Orange a eu la bonne idée de proposer de nouveau depuis aujourd'hui l'ensemble de ses offres d'abonnement Livebox avec 12 mois de promotion au lieu de 6 (exception pour l'offre Spéciale Just), on ne peut que saluer cette initiative qui permettra d'économiser encore plus sur le prix de son abonnement.

Rappelons que tous les abonnements Livebox sont avec obligation d'engagement d'un an.

Pour rappel, voici toutes les offres Livebox proposées chez Orange :