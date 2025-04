Orange ne s'attendait sans doute pas à une telle polémique : le lancement de sa nouvelle Livebox 7, très attendue des technophiles, est lourdement critiqué sur le choix du retour à du Wi-Fi bi-bande, qui entraine des chutes de performances par rapport aux générations précédentes.

Un wi-fi 7 "bi-bande" qui fait débat

Au cœur de la polémique se trouve la décision d'Orange de proposer une version bi-bande du Wi-Fi 7 sur sa Livebox 7. Concrètement, cela signifie que la box utilise les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, mais fait l'impasse sur la bande des 6 GHz. Or, cette dernière est essentielle pour exploiter pleinement les gains de vitesse et la réduction de latence promis par le standard Wi-Fi 7.

Depuis la mise en place du Wi-Fi 6E, le protocole de communication sans fil permet d'exploiter une troisième bande de fréquence en 6 Ghz. Une bande qui est moins encombrée que les deux autres plus largement exploitées par les objets connectés... La situation s'aggravant dans les habitations collectives et le chevauchement des connexions. Exploiter une bande supplémentaire, moins courante et limitée à la connexion à Internet permet ainsi de garantir une meilleure exploitation des débits.

Orange assume son choix technique

Malgré les critiques pointant du doigt une version potentiellement "bridée" du Wi-Fi 7, l'opérateur historique défend sa décision. Orange assume ainsi pleinement cette implémentation bi-bande, la jugeant suffisante ou plus pertinente pour son offre actuelle.

L'opérateur indique ainsi avoir porté son choix sur l'optimisation de la puissance d'émission et dit avoir étudié les chiffres d'après l'usage réel des clients. Ainsi, selon Orange, 80% des appareils de ses clients sont connectés en 5Ghz, 15% en 2,4 Ghz et seulement 5% en 6 Ghz...

Orange indique également que "La bande des 6 GHz n'est que très peu utilisée, elle ne traverse pas les murs, et elle dégrade les performances en Wi-Fi". L'opérateur garantit ainsi que la suppression de la bande 6 Ghz libérerait alors la bande 5 Ghz, permettant ainsi de bénéficier de plus de puissance et d'assurer une couverture Wi-Fi plus grande.

L'opérateur historique persiste et signe et annonce qu'avec l'abandon de la bande 6 Ghz, la nouvelle Livebox 7 permettrait d'accéder à un débit supérieur de 70% par rapport à l'ancienne génération compatible Wi-Fi 6E... De la théorie, qui ne se confirme malheureusement pas pour le moment...

Des performances décevantes selon les premiers tests ?

Cette controverse technique est renforcée par des retours de premiers tests qui seraient "décevants". Une allégation particulièrement frappante suggère que la nouvelle Livebox 7 pourrait s'avérer, dans certaines conditions de mesure, jusqu'à trois fois moins performante que le modèle précédent (la Livebox 6, qui intégrait le Wi-Fi 6E avec la bande 6 GHz). Ces résultats alimentent le débat sur la pertinence du passage à ce Wi-Fi 7 bi-bande.

Sur X, l'utilisateur Julien Jay d'OVH a partagé des résultats édifiants : avec un iPhone 16 Pro Max à quelques mètres de la box, le débit est passé de 1600 Mb/s (avec l'ancienne box) à 600 Mb/s seulement avec la nouvelle Livebox 7. On ne parle donc pas d'une baisse légère de performances, mais presque d'un facteur 3.

Qu'attendre réellement de ce wi-fi 7 bridé ?

Pour les utilisateurs, l'appellation Wi-Fi 7 sur la Livebox 7 pourrait être source de confusion. Sans la bande des 6 GHz, les gains de débit et la réduction des interférences promises par la norme risquent d'être limités par rapport à une implémentation tri-bande complète, se rapprochant davantage des performances du Wi-Fi 6 ou 6E dans de nombreux cas d'usage.

Rappelons par ailleurs que la concurrence n'a pas fait ce choix. Free et Bouygues Telecom ont déjà lancé une box en Wi-Fi 7 exploitant les 3 bandes de fréquence, avec des résultats qui confirment une envolée des débits.

Orange va donc avoir du mal à justifier sa position, mais surtout à encourager le renouvellement matériel, voire à présenter le WiFi 7 comme un argument valable avec sa nouvelle box et les offres associées.