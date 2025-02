Orange Maison Protégée est le service d'alarme et de télésurveillance 24h/24 et 7j/7 d'Orange, accessible à tous, et ce quel que soit votre opérateur.

Deux forfaits avec engagement de 1 an sont disponibles :

Le système reste opérationnel même en cas de coupure de courant ou d’internet. Les alertes sont analysées par le centre de télésurveillance, qui peut contacter les forces de l’ordre si nécessaire.

Jusqu'au 5 décembre 2025, vous pouvez profiter d'une remise exceptionnelle de 40 % pendant un an sur Orange Maison Protégée sur les deux abonnements avec le code MP40 :

Pour un appartement : -12 €/mois pendant 12 mois (donc 12 €/mois).

Pour une maison : -16 €/mois pendant 12 mois (donc 16 €/mois).

Voici l'équipement et les services inclus dans l'offre :

Centrale d’alarme,

Clavier-sirène,

Détecteurs d’intrusion,

Badges d’accès,

Diagnostic et installation du système d’alarme, avec la possibilité de l'adapter si vous avez des animaux,

Maintenance avec visite d’entretien tous les 3 ans et changement des piles,

L’appli Orange Maison Protégée pour contrôler à distance le système.

Sont également disponibles en option : sirène extérieure, télécommande, caméra intérieure, vidéoprotection extérieure, simulation de présence avec prise connectée, sonde inondation connectée ainsi que des services comme le gardiennage et la sécurisation d’urgence des accès.

De plus, l'application dédiée vous permet de gérer votre télésurveillance où que vous soyez :

Activez ou désactivez le système,

Consultez les images ou vidéos en cas de détection d’intrusion,

Configurez une liste de contacts à prévenir en cas d’alerte,

Identifiez les utilisateurs des badges,

Recevez des notifications lorsque vos enfants rentrent à la maison.



Découvrez Orange Maison Protégée à -40 % pendant 1 an