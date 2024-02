Orange Maison Protégée est le service d'alarme et de télésurveillance 24h/24 et 7j/7 d'Orange accessible à tous ceux ayant une box internet haut débit chez n'importe quel opérateur, et c'est à noter !

Vous aurez le choix entre deux forfaits avec engagement de 1 an :

Et en ce moment et jusqu'au 10 avril inclus, bénéficiez de -10 € par mois pendant 6 mois pour toute nouvelle souscription à Orange Maison Protégée.

Le matériel, la maintenance à distance ou à domicile, la visite d'entretien tous les 3 ans, le changement de piles et l'installation sont inclus.

À noter que les alertes sont prises en charge même en cas de coupure de courant ou d'internet, et que le centre de télésurveillance contacte si besoin les forces de l'ordre après analyse des alertes et des images capturées.

Le matériel compris est le suivant :

Détecteur de mouvement avec prise de photos,

Détecteurs de mouvement infrarouge (adapté aux animaux) (x2)

Clavier de commande avec sirène intégrée,

Centrale d'alarme,

Badges (x4),

Détecteurs de choc et d'ouverture (x3).

Vous pouvez également choisir des options en plus : sirène extérieure, télécommande, caméra intérieure, vidéoprotection extérieure et simulation de présence avec prise connectée.

Il est possible de demander un gardiennage et une sécurisation d’urgence des accès si besoin.

L'application vous permet de gérer la télésurveillance facilement où que vous soyez et propose une panoplie de fonctionnalités :

Activez ou désactivez le système,

Visualisez les images prises lors des détections d’intrusion et les vidéos (si vous avez souscrit l’option Caméra Intérieure),

Établissez une liste de contacts à appeler en cas d’alerte,

Identifiez les badges et leurs utilisateurs,

Soyez prévenu du retour de vos enfants après l’école.





Découvrir l'offre Orange Maison Protégée à -10 € par mois pendant 6 mois