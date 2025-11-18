Avec Message Satellite, Orange annonce devenir le premier opérateur européen à proposer une offre de SMS par satellite en s'appuyant sur la technologie Direct to Device. Une offre de communication directe entre un smartphone et un satellite.

Le déploiement est prévu en deux temps. Le 11 décembre 2025 pour les particuliers, puis courant 2026 pour les clients professionnels et entreprises.

Comment fonctionnera le service ?

Orange s'est associé à l'opérateur de réseau non terrestre américain Skylo. Depuis une interface SMS dédiée, il suffira de pointer le téléphone vers le ciel. " Le satellite prend le relais pour assurer l'envoi et la réception du SMS via le cœur de réseau mobile Orange ", explique Orange.

Dans un premier temps, seuls les détenteurs d'un Google Pixel 9 ou Pixel 10 pourront bénéficier de Message Satellite, avant l'arrivée d'autres terminaux et un enrichissement des services.

L'offre s'adresse aux clients Orange 5G et 5G+. Elle prendra la forme d'une option gratuite les six premiers mois, puis au prix de 5 € par mois.

Pas avec OneWeb (Eutelsat) pour Orange ?

Skylo s'appuie sur les satellites géostationnaires Inmarsat et EchoStar. Étant donné les atomes crochus d'Orange avec OneWeb d'Eutelsat, le choix de Skylo peut paraître étonnant. Le problème est que OneWeb ne vise pas les particuliers actuellement.

Cela étant, il n'y a pas d'exclusivité avec Skylo et Orange n'écarte pas la possibilité d'une diversification pour les fournisseurs de services satellites. Des choix ont en outre été guidés par des problématiques de fréquences et de régulation en Europe.

Avec Skylo, ce sont un peu moins d'une quarantaine de pays qui seront couverts, dont la France.

Des cas d'usage spécifiques

Orange positionne Message Satellite comme une offre pour les aventuriers et sportifs outdoor, les personnes vivant ou se déplaçant dans des zones blanches, les services d'intervention, la logistique et les transports, le tourisme.

Bien que le service soit pour l'instant limité aux SMS, l'opérateur envisage déjà d'enrichir son offre avec des appels et de la data lorsque la technologie le permettra.