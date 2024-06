Selon nos confrères du Parisen, Orange va en effet dès ce lundi 3 juin activer gratuitement la 5G pour l'ensemble de ses abonnés mobiles, qu'ils soient chez Orange ou chez Sosh. Attention, cette opération n'est que temporaire, mais vous pourrez tout de même en profiter 3 mois, jusqu'au 8 septembre.

La 5G offerte avec un double objectif

Petite explication. Orange est en effet un partenaire très important des prochains Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris, et devant l'afflux massif de visiteurs attendus l'opérateur national souhaite éviter à tout prix un engorgement de son réseau mobile 4G, d'où l'idée de faire basculer le plus de monde possible sur le réseau 5G. Bien entendu, il faut que votre téléphone soit compatible, mais si c'est le cas il vous suffira dès lundi d'activer la 5G dans vos paramètres / réseau mobile et de surfer à pleine vitesse ! Cette opération devrait concerner environ 11 millions d'abonnés (Orange et Sosh), sur les 22 millions que compte l'opérateur.

Le but d'Orange est double, comme indiqué d'éviter de saturer son réseau mobile 4G pendant les JO et donc d'assurer une qualité de service irréprochable tant pour ses abonnés français que pour les étrangers

Imaginez le 26 juillet lors de la cérémonie d'ouverture, avec plus de 320 000 personnes attendues sur les quais de Seine, et un réseau mobile aux abonnés absents, et donc impossible par exemple de procéder à un appel, d'envoyer des SMS, messages vocaux, photos, vidéos et autres conversations...impossible pour une marque mondialement connue comme Orange.

L'autre objectif est de donner envie à ses actuels clients de basculer ensuite définitivement vers un forfait proposant la 5G. Un beau cadeau pour nous donc, mais une belle publicité aussi pour la marque !

Selon Jean-François Fallacher, directeur général d'Orange France : "Cette offre est une manière de marquer le coup et de faire goûter à nos clients le confort d'utilisation de la 5G".

Orange confiant dans la qualité de son réseau

Selon Jean-François Fallacher : "Cela fait des mois que nous préparons l'événement".

Rappelons qu'Orange n'en est pas à son coup d'essai, la marque est déjà partenaire d'autres grands événements comme le Tour de France. Mais les 15 millions de touristes attendus pour les JO 2024 de Paris constituent un tout autre défi, que l'opérateur entend bien relever, d'où le fait de désengorger dès aujourd'hui son réseau 4G pour éviter tout potentiel black-out.

Le 8 septembre par contre, la fête sera terminée, et tous les abonnés rebasculeront automatiquement sur le réseau 4G, à part si certains d'entre vous ayant apprécié (à sa juste valeur), la technologie 5G ne décident de basculer définitivement sur un forfait 5G, que proposent bien entendu Orange et Sosh !