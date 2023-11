Jusqu'au 27 novembre, Orange lance ses offres spéciales pour le Black Friday ! L'opérateur, qui vient d'être élu meilleur réseau mobile pour la 13ème fois consécutive, propose des remises sur ses forfaits ainsi que des séries spéciales Livebox Fibre et forfait mobile disponibles dès maintenant. Voici quelques exemples.

La première offre est l'Exclu web Livebox Fibre à 24,99 € avec 2 mois offerts.

Vous bénéficiez du Wi-Fi 5 et de la Fibre avec un débit jusqu'à 500 Mbit/s descendant et 500 Mbit/s montant, et le raccordement est inclus.

Si vous optez pour le décodeur TV Ultra HD 4K en plus, vous pourrez profiter de la TV d'Orange avec pas moins de 140 chaînes (frais d'activation : 40 €).

Les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM ainsi que vers 110 destinations internationales.

Ce forfait vous engage sur 12 mois et passe à 42,99 €/mois après 6 mois.

La deuxième offre est la Série spéciale Livebox Fibre à 39,99 € avec 2 mois offerts.

Vous bénéficiez des mêmes avantages que pour le forfait précédent, avec un débit cette fois jusqu'à 400 Mbit/s descendant et 400 Mbit/s montant.

Ce forfait vous engage sur 12 mois sans changement de prix après la première année.





D'autres offres spéciales Orange sont disponibles pour le Black Friday, à savoir :





Offre Internet + Mobile à 36,98 € : Livebox Fibre à 24,99 € avec 2 mois offerts + forfait mobile 100 Go 5G à 11,99 €

: Livebox Fibre à 24,99 € avec 2 mois offerts + forfait mobile 100 Go 5G à 11,99 € Offre Internet + Mobile à 54,98 € : Série spéciale Livebox Fibre avec 2 mois offerts + série spéciale forfait mobile 120 Go 5G

Toutes les offres spéciales d'Orange pour le Black Friday sont consultables sur cette page.