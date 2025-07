Surprise d'Orange. À partir d'aujourd'hui, l'opérateur propose à ses clients, tant dans le fixe que le mobile, de bénéficier de 50 % de remise sur l'abonnement ChatGPT Plus d'OpenAI pendant une durée de 6 mois.

Avant le 8 octobre prochain, cette remise de 50 % pour un abonnement ChatGPT Plus normalement facturé 23 € par mois nécessite de faire une demande en replissant un formulaire dédié. Après inscription et dans un délai maximum de 8 jours, un lien promotionnel et personnel vers ChatGPT sera communiqué par e-mail et/ou SMS.

« Dans le parcours promotionnel de ChatGPT, il sera demandé de renseigner les données de carte bancaire, pour pouvoir être facturé des 50 % pendant 6 mois par ChatGPT », indique Orange dans une FAQ.

Pour les nouveaux venus avec ChatGPT Plus

« Après 6 mois, ChatGPT Plus passera automatiquement au tarif sans remise. Vous restez libre d'arrêter votre abonnement ChatGPT Plus à tout moment. » Pas d'engagement donc, tandis que les clients Sosh ne sont pas concernés.

L'offre est présentée exclusive par Orange. Néanmoins, elle est réservée aux nouveaux titulaires d'un compte ChatGPT ou titulaires d'un compte ChatGPT n'ayant jamais souscrit à l'offre ChatGPT Plus.

Rappelons qu'avec la Série Spéciale 180 Go 5G+, Orange propose sur demande de profiter de ChatGPT Plus offert pendant 12 mois.