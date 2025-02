Lancée fin 2023, l'offre Satellite Orange est la première offre d'accès à Internet par satellite estampillée Orange et commercialisée via ses canaux de distribution. Pour autant, elle est opérée et à souscrire auprès de sa filiale spécialisée Nordnet.

Initialement, l'offre Satellite Orange avait été introduite au prix de 49,99 € par mois, avec le premier mois offert et un engagement de 12 mois. Elle est ensuite passée à 29,99 € par mois pendant 6 mois et 49,99 € par mois au-delà. Désormais, le tarif affiché pour Satellite Orange est de 39,99 € par mois et sans engagement.

Le Kit Satellite (parabole) est toujours disponible à l'achat pour 299 € ou à la location pour 8 € par mois. Orange précise que le kit peut être pris en charge par l'État dans le cadre du dispositif Cohésion numérique des territoires. Des frais initiaux sont de 50 €, soit 35 € de frais d'activation et 15 € de frais de livraison.

Pas de débit garanti

Avec un trafic mensuel illimité, l'offre Satellite Orange propose un débit descendant de jusqu'à 200 Mbits/s et un débit montant de jusqu'à 15 Mbits/s. Elle comprend les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et 50 autres destinations, ainsi que vers les mobiles de France métropolitaine et 8 autres destinations.

Compatible Wi-Fi 6 et équipée de quatre ports Ethernet, une NordnetBox est mise à disposition. L'offre comprend également la mise à disposition d'une Tête TV compatible Fransat et à installer sur la parabole pour recevoir la TV.

Un décodeur-enregistreur TV complémentaire compatible Fransat (option à 6 € par mois) est nécessaire pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT. Il est en outre possible de bénéficier de certains bouquets payants auprès de Fransat.

Un satellite géostationnaire

Orange Satellite s'adresse aux clients qui ne sont pas éligibles à la fibre optique et s'appuie sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS qui est géostationnaire. Un dernier point qui a un impact sur la latence non adaptée à des jeux en ligne exigeant un temps de réponse court.