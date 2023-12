Orange nous offre un cadeau pour Noël ! Jusqu'au 31 janvier 2024, Orange ajoute à ses Séries Spéciales Livebox Fibre l'abonnement Canal+ offert pendant six mois.

C'est le bon moment pour souscrire à ces offres avantageuses et profiter de nombreux films et séries pendant les fêtes de fin d'année.

Voici un récapitulatif de tout ce que proposent les Séries Spéciales Livebox Fibre.

Série Spéciale Livebox Fibre à 39,99 €/mois pendant 1 an sans changement de tarif + abonnement Canal+ 1 an avec 6 mois offerts puis 27,99 €/mois.

Vous bénéficiez d'un débit de 400 Mbit/s descendant et 400 Mbit/s montant et du raccordement inclus, d'appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales ainsi que de la TV d'Orange (140 chaînes) avec le décodeur UHD 4K sur demande (40 €).





Livebox Fibre à 24,99 €/mois pendant 6 mois puis 42,99 €/mois (1 an) + abonnement Canal+ 1 an avec 6 mois offerts puis 27,99 €/mois.

Avec un débit de 500 Mbit/s descendant et 500 Mbit/s montant et le raccordement inclus, le WiFi 5, les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales et la TV d'Orange (140 chaînes) avec le décodeur UHD 4K sur demande (40 €).





Livebox Up Fibre à 33,99 €/mois pendant 6 mois puis 51,99 €/mois (1 an) + abonnement Canal+ 1 an avec 6 mois offerts puis 27,99 €/mois.

Vous profitez ici d'un débit jusqu'à 2 Gbit/s descendant et 600 Mbit/s montant avec raccordement inclus, du WiFi 6E, d'un répéteur WiFi 6 sur demande (10 €), des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales, d'appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, des DOM, d'Europe, des USA et du Canada.

En plus de la TV d'Orange (140 chaînes) avec le décodeur UHD 4K en option (40 €), vous pouvez demander un deuxième décodeur TV UHD 4K ou une clé TV (10 €), ainsi qu'un enregistreur TV (100 heures de programmes).





Livebox Max Fibre à 39,99 €/mois pendant 6 mois puis 57,99 €/mois (1 an) + abonnement Canal+ 1 an avec 6 mois offerts puis 27,99 €/mois.

Vous bénéficiez ici du meilleur débit et d'un abonnement ultra-complet avec jusqu'à 5 Gbit/s descendant et 1 Gbit/s montant avec raccordement inclus, le WiFi 6E avec 3 répéteurs WiFi 6 disponibles sur demande (10 €/répéteur), les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 110 destinations internationales, les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, des DOM, d'Europe, des USA et du Canada.

Les options suivantes vous sont en plus proposées :

Le filtrage des appels de démarchage ou malveillants avec Stop Pub,

Un accompagnement Wifi Sérénité avec un spécialiste,

Une suite de sécurité Orange pour la protection des données,

L'Airbox 20 Go pour l'internet à très haut débit en mobilité (10 €).

En plus de la TV d'Orange (140 chaînes) avec le décodeur UHD 4K en option (40 €), vous pouvez demander :

Un deuxième décodeur TV UHD 4K ou une clé TV (10 €),

Un enregistreur TV (300 heures de programmes),

Les replays MYTF1 Max et 6Play Max sans coupure publicitaire pendant 1 an.





Canal+ offert pendant 6 mois est également disponible avec l'offre du moment 2 en 1 : la Série Spéciale Livebox Fibre + forfait mobile 120 Go 5G.

Si vous prenez les 2 offres fixe et mobile en même temps, vous bénéficiez donc de :

La Série Spéciale Livebox Fibre au prix réduit de 34,99 €/mois pendant 1 an sans changement de tarif,

pendant 1 an sans changement de tarif, Le forfait mobile 120 Go 5G à 19,99 €/mois sans engagement, avec en plus 50 Go utilisables dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre, les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France,

sans engagement, avec en plus 50 Go utilisables dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre, les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre vers ces zones et la France, L'abonnement Canal+ 1 an avec 6 mois offerts puis 27,99 €/mois.



Et du côté de la concurrence, signalons les offres de Sosh avec sa boite Sosh à 15,99 € par mois pendant 6 mois puis 30,99 € avec des débits symétriques de 300 Mb/s, le forfait SFR Fibre Starter à 22,99 € par mois pendant 6 mois puis 34,99 € et des débits de 1 Gbp/s et 700 Mb/s, mais aussi la Bouygues Bbox fit à seulement 18,99 € par mois pendant 6 mois puis 32,99 € avec des débits symétriques de 400 Mb/s, sans oublier la Freebox Révolution de Free à 19,99 € par mois pendant un an puis 44,99 € et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mb/s en upload et avec des options de streaming intégrées ou encore RED et son accès fibre 500 Mb/s symétrique à seulement 19,99 € par mois pendant 6 mois puis 29,99 € ensuite et avec 1 mois offert actuellement.