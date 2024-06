À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 septembre 2024, Orange annonce l'ouverture de son réseau 5G à ses clients 4G. Autrement dit, la 5G est exceptionnellement sans surcoût chez Orange pour les abonnés 4G disposant d'un smartphone compatible.

L'initiative est lancée à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. " L'objectif de cette démarche est de permettre aux clients Orange de bénéficier d'une connectivité plus fluide pendant les Jeux de Paris 2024. "

La capitale parisienne n'est pas seule concernée, mais bel et bien toutes les zones couvertes par la 5G d'Orange sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les Jeux Olympiques sont un écrin pour faire expérimenter la 5G d'Orange au plus grand nombre… et les convaincre de basculer ultérieurement.

Pour les particuliers et les professionnels

La gratuité temporaire touche tous les clients d'un forfait 4G mobile grand public Orange et Sosh, hors offres prépayées Mobicarte et forfait Let's Go. Elle touche également l'ensemble des clients professionnels disposant d'un forfait 4G Performance Pro, Performance Entreprise et Open Pro.

Les clients Orange concernés seront progressivement informés par SMS. Orange précise que l'accès à la 5G sera automatique pour les clients ayant consenti à partager leur modèle de smartphones utilisé. Pour les clients avec un smartphone compatible 5G n'ayant pas déjà donné leur autorisation, une inscription préalable sera nécessaire et l'accès ouvert avant mi-juillet.

Dans sa communication, Orange - qui déploie essentiellement sur la bande 3,5 GHz - souligne le confort d'utilisation avec la 5G et met en avant une connexion à l'efficacité énergétique dix fois supérieure par rapport aux technologies précédentes, ainsi que le désengorgement du réseau 4G dans les lieux les plus fréquentés.

Pas de reconduction tacite

L'efficacité énergétique peut toutefois être mise en balance avec le fait que la 5G a naturellement tendance à pousser les utilisateurs vers une consommation accrue de data et pour des contenus en qualité supérieure.

Dans le cadre de l'initiative étiquetée JO, l'accès à la 5G d'Orange pourra être désactivé à tout moment. Lors de la fin de l'opération, aucune démarche ne sera à effectuer.