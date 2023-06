Si vous recherchez une box Internet avec la fibre sur le réseau Orange à un prix abordable, vous avez le choix entre la Livebox Fibre, l'offre Internet d'entrée de gamme d'Orange, et La Boîte Sosh, la box proposée par sa filiale à bas coût Sosh. Alors, faut-il opter pour Orange ou Sosh ? Examinons les différences entre ces deux abonnements à la fibre afin de vous aider à faire le bon choix.

Orange

La Livebox Fibre est l'offre phare d'Orange, avec une gamme de services étendue. Elle propose des fonctionnalités avancées telles que la télévision avec un large choix de chaînes, la possibilité d'enregistrer des programmes, ainsi que des services de VOD et de replay. Cette box fibre offre également un service client dédié et une assistance technique complète.

Cependant, en raison de ses fonctionnalités supplémentaires, la Livebox Fibre est légèrement plus chère que La Boîte Sosh, à savoir 24,99 €/mois pendant 1 an puis 42,99 €/mois avec engagement de 12 mois pour la première contre 20,99 €/mois pendant 1 an puis 30,99 €/mois ensuite sans engagement.

L'offre d'entrée de gamme de chez Orange s'appelle "Livebox Fibre" et elle comprend :

Des débits en download et upload de 500 Mbps

Une Livebox 5 avec Wi-Fi intelligent (WiFi 5)

Les appels illimités vers les téléphones fixes

La TV d'Orange avec jusqu'à 140 chaines (sur demande)

Un décodeur TV UHD en option à 40 €

Ce forfait "Livebox Fibre" est proposé à 24,99 € par mois pendant un an puis 42,99 € par mois ensuite.





Sosh

La Boîte Sosh est l'offre Internet low-cost d'Orange, proposant une connexion haut débit à un prix compétitif. Elle fournit une connexion fibre optique rapide et stable, idéale pour la navigation sur Internet, le streaming vidéo et les jeux en ligne. Cette offre offre une expérience Internet de base solide, mais elle ne propose pas les fonctionnalités avancées de la Livebox Fibre d'Orange, telles que la télévision et les services supplémentaires. Cependant, elle bénéficie d'une assistance clientèle, bien que moins efficace que celle de la Livebox. L'offre fibre s'appelle "La Boite Sosh" et elle inclut :

Des débits montants et descendants de 300 Mbps

La Livebox 5

Les appels illimités vers les fixes

Pas de service TV

Cet abonnement "La Boite Sosh" est proposé à 20,99 € par mois la première année puis 30,99 € par mois par la suite.





Conclusion

Si vous recherchez une offre Internet complète avec des fonctionnalités avancées telles que la télévision et une assistance technique complète, la Livebox Fibre d'Orange est un bon choix. En revanche, si vous souhaitez uniquement une connexion internet fiable à un prix compétitif, et que vous n'avez pas besoin des chaines de télévision, clairement la Boîte Sosh est un meilleur choix. Il est important de prendre en compte vos besoins spécifiques et votre budget pour faire le choix qui vous convient le mieux.



