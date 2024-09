Jusqu'au 18 septembre, les abonnés mobile et internet d'Orange et Sosh peuvent profiter de Deezer Premium à seulement 1 €/mois pendant trois mois. À l'issue de cette période, le tarif repassera à 11,99 €/mois, mais il est possible de résilier à tout moment avant la fin de l'offre, celle-ci étant sans engagement.

Deezer Premium offre une qualité sonore Haute-Fidélité et un accès hors connexion sans publicité. Un compte Deezer Premium peut être utilisé sur trois appareils simultanément.

Le service inclut pour tous des fonctionnalités comme l'affichage des paroles, SongCatcher pour identifier des musiques, les Blindtests, ainsi que Flow, qui vous propose de la musique personnalisée en fonction de vos artistes préférés. Les abonnés à Deezer Premium peuvent en profiter sans publicité et en mode hors connexion.

Deezer Famille est également en promotion chez Orange et Sosh. Sans engagement, l'abonnement est à 1 €/mois pendant trois mois, puis passe à 19,99 €/mois. Il offre les mêmes avantages que Deezer Premium, mais avec la possibilité de connecter jusqu'à 13 appareils différents.

Retrouvez la vente flash sur les pages Deezer Orange et Deezer Sosh.