Depuis quelques mois et dans le cadre de son programme Le Lab, Orange expérimente une nouvelle application qui zappe le décodeur pour l'accès à la TV d'Orange.

" Vous êtes client(e) de la TV d'Orange et vous êtes équipé(e) d'une clé ou d'un boîtier Android ou Apple TV … Découvrez les premières fonctionnalités de la future application Smart TV d'Orange pour accéder à tous vos contenus sur les différents écrans de votre foyer (ou en dehors) sans passer par le décodeur. "

Selon une information d'iGeneration, cette application Orange TV pour Android TV et Apple TV (tvOS) sera lancée début juillet pour les abonnés d'Orange. Elle serait incluse dans les offres haut de gamme, comme Livebox Max et Livebox Up, et proposée en tant qu'option payante à 5 € par mois pour les autres offres.

En 1080p uniquement ?

A priori, le plus logique pour Orange serait au final de faire de son application Smart TV une solution de remplacement du décodeur TV à part entière. Rappelons par ailleurs qu'Orange propose déjà une application Orange TV sur Smart TV de Samsung pour la TV d'Orange.

Toujours selon iGeneration, l'application d'Orange permettra l'accès aux chaînes en direct en qualité 1080p mais pas au-delà, le replay, le contrôle du direct et l'enregistrement dans le cloud. Les diverses possibilités seront fonction de l'abonnement souscrit chez Orange.