C'était attendu. Après une expérimentation au sein du Lab d'Orange, l'application Orange TV est officialisée sur Android TV et Apple TV. Elle s'adresse aux clients Orange avec l'option TV connectée et pour lesquels le décodeur TV d'Orange devient superflu.

Pour la compatibilité, Orange souligne un équipement TV connectée sous Android TV (Android TV 9 ou plus) ou un boîtier Apple TV en modèle HD ou 4K (tvOS 15 au minimum). Elle s'ajoute aux modèles 2018 et plus récents de SmartTV Samsung (Tizen 4 et versions ultérieures).

" Avec l'application Orange TV, regardez vos programmes TV et Replay (TV à la demande) sur votre équipement compatible, connecté en Wi-Fi à la Livebox ou à toute autre box des autres opérateurs. Vous pouvez également utiliser le service en étant connecté au réseau mobile 4G ou 5G ", écrit Orange.

Orange souligne notamment une page d'accueil des programmes en direct, une fiche d'information des programmes, l'accès aux catalogues des programmes en replay.

Option incluse en haut de gamme

Hormis le cas spécifique de l'offre Série spéciale Livebox + Smart TV Samsung où l'option TV d'Orange sur TV connectée est déjà activée, elle est incluse sur demande avec une offre Livebox Up et Livebox Max (ainsi qu'Open Up ou Open Max).

Dans le cadre d'une offre Livebox ou Open, c'est aussi une option qui est disponible sur demande... mais elle est facturée 5 € par mois.