À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 octobre, Orange TV propose 39 chaînes habituellement payantes et des programmes à la demande associés en clair. Une gratuité temporaire qui coïncide avec une partie des vacances de la Toussaint.

" Fan de cinéma, accro aux séries ou passionné de documentaires ? Il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille, et ça c'est une Bonne Nouvelle ! ", écrit Orange dans une communication.

Les chaînes en libre accès sont disponibles sur tous les écrans : décodeur TV Orange de la Livebox, ordinateur via tv.orange.fr, smartphone, tablette et Smart TV avec Android TV ou LG par le biais de l'application Orange TV.

Les chaînes exceptionnellement en clair

Divertissement : Téva (35), Paris Première (36), TV Breizh (37), AB1 (80)

: Téva (35), Paris Première (36), TV Breizh (37), AB1 (80) Cinéma et Séries : Paramount Network (61), Paramount Network Décalé (62), 13e Rue (84), SYFY (85)

: Paramount Network (61), Paramount Network Décalé (62), 13e Rue (84), SYFY (85) Jeunesse : Boomerang (94), Boomerang +1 (95), Cartoonito (96), Tiji (97), Canal J (98), Nickelodeon Junior (99), Nickelodeon (100), Nickelodeon +1 (101), NickToons (102), DreamWorks (103)

: Boomerang (94), Boomerang +1 (95), Cartoonito (96), Tiji (97), Canal J (98), Nickelodeon Junior (99), Nickelodeon (100), Nickelodeon +1 (101), NickToons (102), DreamWorks (103) Découverte : Animaux (123), Crime District (124), Chasse & Pêche (125), Toute l'Histoire (127), Ushuaïa TV (128), MyZen TV (129), Science & Vie TV (130), Automoto la chaîne (179)

: Animaux (123), Crime District (124), Chasse & Pêche (125), Toute l'Histoire (127), Ushuaïa TV (128), MyZen TV (129), Science & Vie TV (130), Automoto la chaîne (179) Pop Culture : Comedy Central (81), Game One (82), Game One +1 (83), Mangas (145), Warner TV Next (146), J-One (147)

: Comedy Central (81), Game One (82), Game One +1 (83), Mangas (145), Warner TV Next (146), J-One (147) Musique : Melody (160), TRACE Caribbean (161), TRACE Latina (162), TRACE Vanilla (163), Mezzo (167), Mezzo Live (168)

Toutes les chaînes disponibles gratuitement au cours des prochains jours peuvent par ailleurs être retrouvées sur le canal 29 du décodeur TV d'Orange.