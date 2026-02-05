À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 avril prochain, les abonnés Orange TV ont droit à un accès gratuit à la chaîne Eurosport 1. Elle est notamment à retrouver sur le canal 54 du décodeur TV de la Livebox.

L'accès à Eurosport 1 en clair concerne uniquement le direct. Le replay et les contenus à la demande sont exclus, tandis que la fonctionnalité d'enregistrement n'est pas compatible. L'annonce concerne le décodeur TV Orange et Sosh, de même que les autres appareils (ordinateur, smartphone, tablette, etc.).

Cette gratuité temporaire d'Eurosport 1 arrive à point nommé pour le début des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Jusqu'au 8 avril, le programme couvrira également d'autres événements sportifs, mais ce sont les chaînes Eurosport qui s'inscrivent dans la durée sur Orange TV.

Orange TV accueille aussi Eurosport 2 et des chaînes événementielles

Hormis le cas de l'offre promotionnelle, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, ainsi que les huit chaînes événementielles Eurosport et leur replay associé, intègrent le bouquet Sports Max. D'autres chaînes multiplex Eurosport 360 s'ajouteront dans le courant de l'année.

L'abonnement HBO Max est par ailleurs concerné dans le cadre de l'option sport supplémentaire. Il est en outre précisé que sur la période du 6 au 22 février, les clients HBO Max ont accès sans surcoût à l'intégralité des Jeux olympiques d'hiver.