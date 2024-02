CD Projekt aura appris à ses dépens qu'il n'est pas bon de sauter les étapes et de sortir un jeu trop tôt, même sous la pression des actionnaires. Cyberpunk 2077 a ainsi failli ruiner le studio polonais, mais au fil de réajustements et d'un travail de titan, CD Projekt a transformé un échec en succès éclatant.

Si bien que la suite est en préparation, connue sous le nom de code Orion en interne. Et c'est un nouveau studio de CD Projekt, installé aux USA qui a la charge du projet, avec un soin tout particulier de la marque.

Dans un communiqué de Presse, CD Projekt précise quelques détails concernant l'équipe en charge du projet qui planche dessus depuis la diffusion du patch 2.0 et du DLC Phantom Liberty. Cette équipe est basée à Boston et concentre des professionnels ayant des années d'expérience dans plusieurs projets AAA.

On peut ainsi compter sur Dan Hernberg (Diablo 3, Apex Legends) au titre de producteur exécutif, Ryan Barnard (Hitman, ancien directeur de jeu chez Ubisoft et Massive Entertainment), Alan Villani (Mortal Kombat), Anna Megill (Remedy, Arkane, Ubisoft Massive, Playground Games) ou encore Alexander Dreed (Star Wars : The Old Republic, DICE...).

Ce sont ainsi 80 nouvelles personnes qui ont rejoint le projet et qui travaillent à plein temps sur Orion. CD Projekt se donne donc les moyens d'aller plus loin encore qu'avec Cyberpunk 2077.