Le projet au nom de code Nazare touche au but, même si pour le moment les lunettes de réalité augmentée Orion de Meta sont encore un prototype. Patron et fondateur du groupe, Mark Zuckerberg parle d'un " premier prototype entièrement fonctionnel " et des lunettes de réalité augmentée " les plus avancées que le monde ait jamais vues. "

Les lunettes Orion sont autrement présentées comme des lunettes holographiques. Meta explique qu'elles utilisent des projecteurs miniatures logés dans la monture pour projeter la lumière dans les guides d'ondes. Ils contiennent des nanostructures 3D imprimées sur la lentille qui diffractent la lumière pour afficher des hologrammes à différentes profondeurs et tailles dans l'environnement de l'utilisateur.

Pas de verre traditionnel pour les lentilles des lunettes, mais du carbure de silicium qui a été choisi pour ses propriétés optiques et son indice de réfraction élevé. Meta évoque un champ de vision d'environ 70°.

Les composants intégrés ont été conçus pour être très économes en énergie. Une manière aussi de réduire la chaleur générée, en plus d'un châssis en magnésium pour assurer une bonne dissipation thermique.

Avec bracelet EMG et Wireless Compute Puck

L'objectif reste de ressembler à des lunettes relativement classiques. Pour le contrôle, Meta fait appel à la voix, au suivi (traking) du regard et des mains avec un bracelet qui utilise l'électromyographie (EMG) pour l'interprétation des signaux neuronaux associés aux gestes de la main. Par ailleurs, un appareil sans fil dit puck (palet) décharge les lunettes d'une partie de la puissance de calcul pour préserver leur autonomie et leur légèreté.

Pouvant se glisser dans une poche de pantalon, le Wireless Compute Puck est équipé de deux processeurs, dont un conçu par Meta. Il fournit principalement la puissance de calcul nécessaire au rendu graphique à faible latence et à l'IA. Sachant de Meta AI joue un grand rôle.

L'assistant Meta AI peut comprendre ce qui est regardé dans le monde physique et propose son aide grâce à des visualisations. " Vous pouvez ouvrir votre réfrigérateur et demander une recette en fonction de ce qu'il contient. Vous pouvez faire un appel vidéo avec un ami tout en modifiant un agenda familial numérique pendant que vous faites la vaisselle ", écrit Meta.

Parmi d'autres types d'usages évoqués, Meta laisse souvent entendre une sorte de remplaçant - ou successeur - du smartphone avec tout un panel d'applications en réalité augmentée.

Du travail reste à faire

Encore trop onéreuses à fabriquer, les lunettes Orion de Meta ne sont pas prêtes pour un lancement grand public. Meta dit se concentrer sur une production à grande échelle pour les rendre plus abordables, tout en travaillant sur l'amélioration de la qualité de l'affichage en réalité augmentée et diverses optimisations pour réduire leur format.

" Orion n'est pas seulement une fenêtre sur l'avenir. C'est un aperçu des possibilités très réelles à portée de main aujourd'hui. "