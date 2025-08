Orange annonce une collaboration avec OpenAI, devenant l'une des premières entreprises au monde à déployer les nouveaux modèles d'IA open-weight de la start-up américaine.

En intégrant gpt-oss-120b et gpt-oss-20b directement dans sa propre infrastructure, Orange cherche une maîtrise de la technologie de bout en bout, pour ses besoins comme pour ceux de ses clients.

Une IA maîtrisée et déployée localement

Le principal atout de cette alliance est la possibilité pour Orange d'héberger ces modèles d'IA dans ses centres de données, répartis sur 26 pays. L'approche garantit un contrôle total sur la sécurité des données, mais assure aussi le respect des réglementations locales. Un enjeu majeur en Europe et ailleurs.

Une telle flexibilité permet un déploiement sur mesure, que ce soit sur des serveurs cloud, des machines locales ou même en périphérie de réseau, pour des applications allant de l'amélioration des réseaux aux nouvelles solutions business.

Performance et frugalité : l'équation gagnante

Les nouveaux modèles à poids ouverts et licence Apache 2.0 d'OpenAI affichent des performances solides. gpt-oss-120b rivalise avec les capacités de raisonnement de o4-mini, tandis que gpt-oss-20b est comparable à o3-mini, le tout en nécessitant une moindre puissance de calcul.

Grâce à son expertise, Orange peut distiller ces modèles pour créer des sous-modèles plus légers et spécialisés. Le calcul est une meilleure performance pour moins de consommation d'énergie et des coûts réduits.

L'Afrique au cœur d'une ambition inclusive

Un volet de la collaboration concerne le continent africain. Orange compte sur sa capacité à affiner ces modèles pour accélérer son initiative d'intégration de plusieurs langues africaines dans ses IA. L'objectif est de permettre aux clients de ses 18 pays africains d'interagir naturellement avec les services de l'opérateur dans leur langue locale.

Par la suite, les modèles linguistiques personnalisés seront publiés gratuitement en open source, au bénéfice des autorités locales et de leurs services publics.

« Cette collaboration avec OpenAI est fondamentale pour notre stratégie d'utilisation de modèles d'IA de pointe, à la fois fiables et responsables », déclare dans un communiqué Steve Jarrett, Chief AI Officer d'Orange.