La marque Oukitel ne fait évidemment pas l'impasse sur le Black Friday qui sera à rallonge avec des ventes spéciales se déroulant du 21 novembre au 2 décembre 2024, que ce soit sur Amazon ou directement sur la boutique officielle du site d'Oukitel.

Oukitel WP35

La gamme WP de smartphones renforcés d'Oukitel profite de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H pour l'étanchéité à la poussière, une immersion dans l'eau à 1,5 m de profondeur et pendant 30 minutes, et la résistance aux jets d'eau à haute pression. En rappelant que la norme MIL-STD-810H a été mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…).

Avec une épaisseur de 14,9 mm, le smartphone 5G WP35 embarque une grosse batterie de 11 000 mAh. Le dos de l'appareil arbore un style à motif de diamant et intègre un triple capteur photo : module principal de 64 mégapixels (Sony IMX682 avec capteur de 1/1,73"), capteur de 8 mégapixels avec vision nocturne et macro de 2 mégapixels.

Le WP35 affiche sur un écran LCD 2,4K de 6,6 pouces. Il est équipé d'un SoC Dimensity 6100+ de MediaTek gravé en 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz) avec technologie UltraSave 3.0+ pour des améliorations d'économie d'énergie en lien avec la connectivité 5G. La puce est associée à 8 Go de RAM (jusqu'à 24 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (extensible à 2 To).

Oukitel WP33 Pro

Tout aussi robuste que le WP35, le smartphone 5G WP33 Pro double la capacité de batterie à 22 000 mAh et une compatibilité avec la charge rapide 33 W (charge inversée 18 W). Moins de finesse, d'autant que le WP33 Pro dispose d'un imposant haut-parleur de 5 W à l'arrière pour un son de 136 dB et un système audio 8D.

Le gros haut-parleur est entouré d'un triple capteur photo : capteur principal de 64 mégapixels (1/1,7", f/1,89, 79,8°), grand angle de 20 mégapixels avec vision nocturne grâce à des LED infrarouges, macro de 2 mégapixels.

Le WP33 Pro affiche sur un écran de 6,58 pouces d'une définition de 2408 x 1080 pixels, résolution de 400 ppp et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est aussi équipé d'un SoC Dimensity 6100+ épaulé par 8 Go de RAM (24 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage.

Oukitel RT3 Pro

La tablette RT3 Pro est un appareil renforcé. Elle ne sacrifie pas les certifications IP68, IP69K et la satisfaction aux tests de la norme MIL-STD-810H. D'un poids de 538 g et de 13,9 mm d'épaisseur, la RT3 Pro affiche sur un écran HD (800 x 1280 pixels) de 8 pouces protégé par Corning Gorilla Glass 5, avec une luminosité de 600 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La tablette Wi-Fi 5 et 4G est équipée d'un SoC MediaTek G81 (MTK6769 ; 2 x Cortex-A75 à 2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 1,7 GHz) gravé en 12 nm. Il est épaulé par 4 Go de RAM (extensible à 16 Go avec RAM virtuelle) et 128 Go de stockage (extensible à 1 To).

L'Oukitel RT3 Pro embarque une batterie de 5150 mAh. La tablette dispose d'un module NFC et d'un système de navigation avec compatibilité GPS, Galileo, Glonass et Beidou. Pour la partie photo, c'est un capteur de 8 mégapixels à l'avant (1/4" ; f/2.0) et un capteur principal de 16 mégapixels à l'arrière (1/3,06" ; f/2.0) qui est associé à un capteur de profondeur de 0,3 MP.

Oukitel P1

Épais de 8,2 mm et d'un poids de 187 g, le smartphone 4G Oukitel P1 se distingue par son design et son écran Amoled FHD+ (1080 x 2412 pixels) de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et présence d'une fonctionnalité de type Dynamic Island.

Le smartphone embarque une batterie de 5150 mAh compatible charge 18 W. Il est équipé d'un SoC MediaTek Helio G99 gravé en 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz) dans une configuration 4 ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensibles à 24 Go et 2 To).

L'Oukitel P1 dispose à l'arrière d'un triple capteur photo 50 + 2 (macro) + 0,3 (profondeur) mégapixels, tandis que c'est un capteur photo de 32 mégapixels pour les selfies. Il est Wi-Fi 5 et NFC.

Prix réduits des appareils (Black Friday)

Pendant le Black Friday vous trouverez ces 4 produits en promotion :