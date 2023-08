Le smartphone OUKITEL C35 arbore un design élégant et tendance associé à de bonnes performances, en faisant un choix judicieux pour ceux à la recherche d'un téléphone portable Android abordable.

Design épuré, style élégant

Avec un poids de seulement 199 g et une épaisseur de 9,18 mm, le smartphone OUKITEL C35 est conçu pour être à la fois léger et compact, offrant une prise en main confortable où que vous alliez. Son design épuré est sublimé par une gamme de couleurs vives, vous permettant de choisir celle qui reflète parfaitement votre style personnel. Que vous regardiez des vidéos, jouiez à des jeux ou naviguiez sur internet, son écran de 6,56" HD+ saura vous satisfaire.

Côté performances

Tournant sous le dernier système d'exploitation Android 13, le mobile est propulsé par un processeur UNISOC T616 octacore garantissant une navigation multitâche fluide, des lancements rapides d'applications et une navigation sans effort. Le C35 est également équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD), vous offrant un espace suffisant pour stocker vos applications, photos, vidéos et fichiers.

Le smartphone est équipé d'une batterie conséquente de 5150 mAh, offrant une durée de veille pouvant aller jusqu'à 280 heures. Grâce à cette capacité de stockage d'énergie étendue, les utilisateurs peuvent profiter sans interruption de la musique, des vidéos, des jeux et d'autres activités sans craindre le coup de la panne.

Côté photo

Doté d'une double caméra arrière, le OUKITEL C35 libère le photographe qui est en vous. Son appareil photo principal de 50 MP capture des paysages et des gros plans saisissants avec une bonne netteté, préservant chaque détail, tandis que la caméra frontale de 8 MP se chargera des selfies.

Vous pourrez trouver le smartphone OUKITEL C35 à 159,20 $ au lieu de 259 $ (environ 147 € au lieu de 240 €) avec le code 20%OFF sur le site officiel OUKITEL. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 7 jours.