Notamment connue pour ses appareils robustes et de grosses capacités de batteries, la marque Oukitel sait aussi faire preuve d'un certain raffinement et le démontre en présentant un smartphone Oukitel C38. Il se positionne dans l'entrée de gamme pour un prix abordable.

La texture au dos du smartphone est semblable à de la céramique. L'effet est accentué dans la finition vert menthe grâce à quelques courbes inspirées de l'art traditionnel chinois à l'encre lavée. L'apparence du bloc photo est également soignée. Avec un air de déjà-vu.

Des caractéristiques sans excès

D'un poids de 200 g et épais de 8,8 mm, l'Oukitel C38 affiche sur un écran 2K LTPS de 6,6 pouces (taux de rafraîchissement de 60 Hz) qui est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Il embarque une batterie de 5150 mAh.

Non compatible 5G, le smartphone est équipé d'un processeur MT8788 de MediaTek gravé en 12 nm (4 x Cortex A-73 et 4 x Cortex A-53 à 2 GHz), avec 6 Go de RAM (LPDDR4X ; jusqu'à 24 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (UFS 2.1) extensible jusqu'à 1 To.

À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec capteur principal de 48 mégapixels (Sony IMX5825), capteur de profondeur de 0,3 mégapixel et macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, c'est un capteur photo de 32 mégapixels (Samsung S5KGD1).

Prix et disponibilité

L'Oukitel C38 sera lancé au prix réduit de 142,99 € grâce à une réduction de 35 % par rapport à son prix initial de 218,99 €. À partir du 20 mai, le smartphone sera officiellement disponible à l'achat sur le site officiel d'Oukitel.