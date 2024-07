Trois nouveaux modèles de smartphones arrivent pour Oukitel. Ils complètent les séries C et WP de la marque, respectivement pour l'entrée de gamme à prix abordable et des appareils renforcés. Équipés d'Android 14, les C50, WP39 et WP50 sont tous compatibles 5G grâces aux chipsets Dimensity de MediaTek.

L'Oukitel C50

Le smartphone C50 d'Oukitel se distingue par sa finesse de 8,9 mm (poids de 208 g) et son grand écran HD+ (720 x 1600 pixels) de 6,8 pouces, avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et protection par Corning Gorilla Glass 5.

Il dispose d'un SoC Dimensity 6100+ gravé à 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz) qui est associé à 8 Go de RAM (jusqu'à 24 Go grâce à la RAM virtuelle) et 128 Go de stockage (extensible à 1 To). La batterie est d'une capacité de 5 150 mAh.

Au dos de l'appareil, c'est un triple capteur photo qui se résume toutefois essentiellement à un module principal de 50 mégapixels (capteur de 1/2,76"), tandis que deux capteurs de 0,08 mégapixel sont présents. Pour les selfies, c'est un capteur photo de 5 mégapixels.

L'oukitel WP39

Avec la série WP d'Oukitel, c'est le gage de certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H pour l'étanchéité à la poussière, une immersion dans l'eau à 1,5 m de profondeur et pendant 30 minutes, la résistance aux jets d'eau à haute pression.

La norme MIL-STD-810H a été mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…). L'écran de 6,6 pouces (FHD+ ; 60 Hz) du Oukitel WP39 est en outre protégé par verre Corning Gorilla Glass 5.

Le WP39 reprend donc le Dimensity 6100+ épaulé par 6 Go de RAM (jusqu'à 18 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage. Il est épais de 14,9 mm, mais il faut dire qu'il embarque une très grosse batterie de 11 000 mAh.

Le triple capteur photo au dos est dans une configuration 64 mégapixels (1/1,73"), macro de 2 mégapixels et capteur de 8 mégapixels avec vision nocturne. À l'avant, c'est un capteur de 32 mégapixels.

L'Oukitel WP50

Avec le Oukitel WP50, quelques bonnes recettes du WP39 sont logiquement reprises (robustesse et certifications), tandis que le Dimensity 6100+ est associé à 4 Go de RAM (jusqu'à 12 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (extensible à 2 To).

Avec son écran HD+ de 6,6 pouces, le WP50 est plus fin avec 12 mm d'épaisseur, même si c'est au profit d'une batterie de moindre capacité, mais toujours très confortable de 6 500 mAh.

Sur la partie photo, le WP50 mise à l'arrière sur un triple capteur photo avec module principal de 48 mégapixels (1/2"), macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur de 0,3 mégapixel. Pour les selfies, c'est un capteur de 8 mégapixels.

Prix et disponibilité

Sur la boutique officielle d'Oukitel, le C50 sera disponible à partir du 5 juillet au prix réduit pour son lancement de 189,99 € (-26%), tandis que les WP39 et WP50 suivront à la mi-juillet au tarif réduit de 284,89 € (-25%). Bonne nouvelle, le code promo GNT8 donne droit à 8 % de réduction supplémentaire !