Après l'OT5 l'année dernière, la marque Oukitel propose une nouvelle tablette 4G (et Wi-Fi 5) dénommée OT8 dans un format de 11 pouces et coque en aluminium. Elle est épaisse de 7,8 mm et pèse 515 g.

L'Oukitel OT8 affiche sur un écran LCD d'une définition de 1200 x 1920 pixels, avec taux de rafraîchissement de 60 Hz et luminosité de jusqu'à 350 cd/m². Profitant d'une certification TÜV SÜD pour le filtrage de la lumière bleue, l'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Le rapport écran-corps est de plus de 81 %.

Une batterie de bonne capacité

La tablette est équipée d'un SoC octocore Unisoc Tiger T606 à 1,6 GHz (2 x Cortex-A75 à 1,6 GHz, 6 x Cortex-A55 à 1,6 GHz) gravé en 12 nm. Il est associé à 6 Go de RAM (LPDDR4x ; jusqu'à 30 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (UFS 2.2) extensible jusqu'à 1 To.

L'OT8 embarque une batterie de 8800 mAh qui promet une autonomie de deux jours en utilisation normale sur une seule charge (1130 heures en veille). Elle est compatible avec une charge rapide 18 W. À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels et un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière.

Quatre petits haut-parleurs sont de la partie, mais il est à souligner la présence d'un port jack 3,5 mm. Fonctionnant avec Android 13, la tablette bénéficie d'une certification Widevine L1 pour l'accès à des contenus FHD sur des plateformes comme Disney+, Amazon Prime Video, Netflix et autres.

Disponibilité à prix réduit

Du 22 janvier au 29 janvier, la tablette Oukitel OT8 sera disponible en exclusivité sur la boutique officielle d'Oukitel à un prix réduit de 170,99 €. Un stylet et un étui de protection sont compris.

Pour les 200 premières commandes, une montre connectée BT20 d'une valeur d'une soixantaine d'euros est offerte. Les nouveaux abonnés peuvent en outre prétendre à une réduction de prix supplémentaire de 5 %.