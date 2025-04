Dans sa gamme de stations d'énergie portables, la marque Oukitel introduit une solution P1000 Plus. Elle offre une capacité de 1024 Wh et une puissance de sortie de 1800 W permettant d'alimenter près de 99 % des appareils électroménagers et des appareils essentiels au quotidien.

Elle est équipée d'une batterie LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) de qualité militaire autorisant jusqu'à 4000 cycles de charge tout en conservant 80 % de sa capacité d'origine, ce qui assure une performance fiable pendant environ 10 ans.

Avec des dimensions de 34,6 x 22,8 x 23,8 cm, l'Oukitel P1000 Plus pèse 12 kg, soit 30 % plus légère que les unités de 1000 Wh concurrentes, ce qui facilite son transport et son rangement, y compris dans des espaces restreints.

Une dizaine d'appareils en simultané

Une charge AC de 1200 W permet d'atteindre 80 % de la charge en seulement 39 minutes. L'Oukitel P1000 Plus peut également être rechargée via des panneaux solaires, une prise de voiture ou en combinant l'alimentation AC et solaire pour une recharge encore plus rapide.

La station est équipée de diverses prises AC et DC, permettant d'alimenter jusqu'à 10 appareils simultanément. En cas de panne de courant, un mode UPS (Uninterrupted Power Supply) prend automatiquement le relais en 10 ms pour assurer le fonctionnement continu des appareils sans perte de données.

L'Oukitel P1000 Plus est en outre conçue pour un fonctionnement silencieux et produit seulement 29 dB de bruit quand elle alimente des appareils de moins de 500 W. Un contrôle peut se faire depuis une application sur smartphone.

Une réduction de prix de 39 %

Jusqu'au 30 avril 2025, l'Oukitel P1000 Plus est proposée au prix ultra réduit de 429 € avec une réduction de 39 % pour une station d'alimentation compacte et portable qui entre dans le cadre d'une opération promotionnelle « Jour de la Terre ».