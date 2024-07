Des smartphones...

Le smartphone Oukitel WP35 est doté d'un écran anti-rayures FHD+ de 6,6 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 5, une luminosité de 450 nits et une résolution de 2408 x 1080 px. Il embarque une puce 5G MTK Dimensity 6100+ à 8 cœurs, fabriquée avec un procédé de 6 nm et intégrant la technologie UltraSave 3.0+ pour d'excellentes performances tout en maintenant une faible dissipation thermique et une faible consommation d'énergie.

Le WP35 dispose de 8 Go de RAM extensibles à 16 Go grâce à la technologie de mémoire virtuelle et d'un stockage interne de 256 Go, extensible jusqu'à 2 To via une carte TF. Sa grande batterie de 11 000 mAh permet 60 jours de veille, 75 heures d'appels ou encore 15 heures de lecture vidéo. Le smartphone supporte également la charge inversée OTG, fonctionnant comme une source d'alimentation mobile pour d'autres appareils électroniques.

La caméra principale de 64 MP permet de capturer des photos et vidéos claires dans toutes les conditions, tandis que la caméra de vision nocturne infrarouge de 8 MP capture des images nettes même dans l'obscurité totale. Conforme aux normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H, le WP35 peut fonctionner à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes et résister à des chutes de 1,5 mètre.

Il prend en charge la 5G LTE avec double carte SIM et intègre les systèmes GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo pour des informations de localisation précises.

Le Oukitel WP35 est en promotion à seulement 288,99 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 111 €.



On enchaîne avec le smartphone Oukitel WP36.

Equipé d'un écran 6,52 pouces FHD+ ainsi que d'une grosse batterie de 10 600 mAh, il supporte la charge rapide 18 W ainsi que la charge inversée. Grâce à ses puissants haut-parleurs avec sortie maximale de 128 dB, vous pouvez profiter d'un son clair et immersif.

Le WP36 est équipé de 16 Go de RAM (8 Go de RAM + 8 Go de mémoire virtuelle) et de 128 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To pour le stockage et intègre le processeur octa-core MediaTek MTK8788 pour des performances élevées.

Le smartphone capture des photos vives grâce à sa caméra arrière HD de 13 MP, tandis que la caméra macro de 2 MP, et propose diverses options photographiques telles que le mode panorama, la vue nocturne et le mode professionnel.

Le WP36 a passé les tests IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Il résiste à la poussière, aux chutes de 1,5 m, aux températures extrêmes et est étanche jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes.



Le smartphone Oukitel WP36 est au prix réduit de 161,49 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 38,50 €.

et des tablettes !

On passe maintenant aux tablettes avec la Oukitel OT8.

Fine et légère, elle est dotée d'un grand écran de 11 pouces avec une résolution 2K, certifiée par TÜV pour réduire la fatigue oculaire grâce à la technologie anti-lumière bleue. Elle offre une grande capacité de stockage avec 256 Go de ROM extensible jusqu'à 1 To, et intègre 30 Go de RAM (6 Go + 24 Go). Son processeur octa-core Unisoc T606 garantit une expérience fluide et performante pour toutes vos applications.

Équipée d'une batterie de 8 800 mAh, la OT8 offre une autonomie en veille de 47 jours, 58 heures d'appels et 12 heures de navigation web. Elle supporte également la charge inversée OTG tandis qu'un mode split-screen permet d'ouvrir deux applications simultanément.

Certifiée Google GMS, la tablette vous donne accès aux services et applications de Google tels que Google Play, WhatsApp, Disney+, Netflix et YouTube. Elle supporte le niveau de sécurité Widevine L1, offrant des vidéos en full HD 1080p depuis des services comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Elle possède quatre haut-parleurs, pour une expérience audio immersive, et une prise jack 3,5 mm.

Elle intègre une caméra arrière de 13 MP et supporte le GPS / GLONASS / Beidou / Galileo pour une navigation sécurisée lors de vos déplacements. Un stylet est également inclus.

La tablette Oukitel OT8 est en ce moment à seulement 164,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 35 €.





Enfin, on termine avec la tablette Oukitel RT7 TITAN 5G.

Première tablette incassable à offrir la connectivité 5G, elle est dotée d'une batterie ultra longue durée de 32 000 mAh, assurant jusqu'à 2 720 heures en veille, 220 heures en conversation, 85 heures de musique et 35 heures de vidéo. Avec une charge rapide de 33 W et une charge inversée OTG, la tablette peut aussi servir de source d'énergie mobile.

La RT7 est équipée de la technologie d'extension de mémoire, offrant 24 Go de RAM (12 Go + 12 Go de mémoire virtuelle) et 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To via une carte TF. Son puissant processeur octa-core Dimensity 720 assure des performances ultra-rapides.

Elle dispose d'un écran FHD+ de 10,1 pouces avec une résolution de 1200 x 1920 px, un rapport d'écran de 78 %, une luminosité de 400 nits et un ratio d'aspect de 14,4:9 et est certifiée TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue tandis que son écran résiste également aux rayures et aux chocs et qu'elle est certifiée IP68, IP69K et MIL-STD-810H pour résister aux environnements difficiles. Elle possède un support métallique portable, une sangle et une dragonne.

Elle intègre enfin deux haut-parleurs, supporte le réseau 5G, possède deux emplacements SIM, le Wi-Fi double-bande et son système de navigation GPS offre un positionnement rapide et précis.

La Oukitel RT7 TITAN 5G est disponible en ce moment à seulement 424,99 € au lieu de 499,99 €, soit une remise de 75 €.