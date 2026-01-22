Dans son éventail de produits renforcés, Oukitel s'apprête à lancer la série RT10. Présentée comme la première tablette multifonctionnelle de classe industrielle au monde, cette nouvelle gamme promet de combiner robustesse et technologie pour répondre aux besoins des professionnels de la logistique, de la fabrication et des aventuriers en plein air.

La série RT10, qui comprend une version Standard et une version Industrie (ou Industry), sera officiellement lancée le 2 février 2026.

Une tablette pour durer et endurer

La série RT10 est conçue pour survivre aux environnements les plus hostiles. Elle bénéficie des certifications IP68 et IP69K pour l'étanchéité à la poussière, la résistance à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et à des chutes de jusqu'à 1,5 m de haut.

Elle a satisfait à une vingtaine de tests de la norme MIL-STD-810H mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…). L'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass.

Pour les professionnels, la version RT10 Industry se distingue par un scanner de codes-barres 2D haute vitesse et une authentification biométrique avancée. Oukitel souligne un scanner d'empreintes digitales industriel personnalisable pour sécuriser l'accès aux systèmes d'inventaire et aux machines.

Forcément une grosse batterie et d'autres atouts

Il était presque impossible pour Oukitel de faire sans une batterie conséquente. La série RT10 possède une batterie d'une capacité de 25 000 mAh pour offrir une autonomie de jusqu'à 112 jours en veille, 232 heures en appels, 19 heures en vidéo et 17 heures en gaming. Avec charge rapide 33 W, la batterie supporte en outre la charge inversée pour alimenter d'autres appareils sur le terrain.

Sous le capot, la tablette série RT10 est équipée d'un SoC MediaTek Dimensity 7400X (4 x Cortex-A78 à 2,6 GHz et 4 x Cortex-A55 à 2 GHz) gravé en 4 nm et compatible 5G et est associée à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 512 Go de stockage en UFS 3.0 (extensible jusqu'à 2 To).

Fonctionnant avec Android 15.0, la tablette série RT10 d'Oukitel est de 11 pouces et affiche sur un écran IPS FHD (1200 x 1920 pixels) avec taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz et luminosité maximale de 500 cd/m².

Deux haut-parleurs de 5 W produisent un son supérieur à 130 dB, ce qui pourra s'avérer utile pour les chantiers bruyants. Côté photo, c'est un capteur principal de 64 MP, une caméra de vision nocturne de 20 MP (Sony IMX350) et un capteur macro de 5 MP, tandis qu'on trouvera un capteur 32 MP à l'avant.

La connectivité est Wi-Fi 6E, en plus de Bluetooth 5.4 et du support NFC, sans oublier un module de localisation complet (GPS, Galileo, Beidou, Glonass).

Prix et disponibilité

La Oukitel série RT10 (version Standard et Industrie) sera disponible sur la boutique officielle Oukitel à partir du 2 février prochain, avec un prix de lancement débutant à 429,99 $ (366 €) pour la série RT10 Standard. À noter qu'un modèle supplémentaire, la série RT10 Pro, intégrant un projecteur, rejoindra la gamme dans les mois à venir.