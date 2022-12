Nous utilisons régulièrement des objets connectés sur des chantiers ou dans des conditions extrêmes. Il existe des tablettes capables de supporter de telles situations, mais elles sont souvent trop grosses et trop grandes. La nouvelle tablette Oukitel RT3 ne fait que 8 pouces et elle est également très légère (538 grammes).

Son écran IPS résiste aux rayures et est accompagné d'une protection en caoutchouc. Elle est donc durable, résistante aux chocs, aux chutes, aux vibrations, à l'eau et même aux poussières. La mini tablette affiche les certifications IP68 et IP69K. Il est possible de l'immerger sous 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes et elle résiste même au sable. De plus, elle profite également de la certification MIL-STD-810H qui garantit qu'elle peut survivre à des chutes de 1,5 mètre de hauteur.

La Oukitel RT3 est propulsée par le processeur Octocore MediaTek Helio P22 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Android 12 est préinstallé dans la mini tablette. Au niveau de la photographie, elle profite à l'arrière d'une double caméra avec le capteur principal Sony IMX519 de 16 MP et une macro caméra et à l'avant, un objectif de 8 MP, parfait pour faire des selfies.

Pour finir, la tablette tactile Oukitel RT3 est livrée avec une batterie de 5150 mAh qui offre jusqu'à 490 heures d'autonomie ou de 15 heures en appel. La tablette vous fait profiter aussi de la charge inversée afin de pouvoir recharger votre smartphone ou tout autre équipement.

Pour son lancement du 21 au 25 décembre 2022, la mini tablette Oukitel RT3 est au petit prix de 140 € avec le code OUKITELRT3MN avec une livraison depuis la Chine.