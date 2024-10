Dans sa gamme de tablettes renforcées, la marque Oukitel introduit une déclinaison estampillée Pro de l'Oukitel RT3 qui a droit à quelques améliorations, même si la recette est globalement conservée pour ce produit.

Au prix abordable, elle est conçue pour résister à des conditions difficiles, que ce soit pour des aventures en plein air ou pour des environnements de travail exigeants.

Un format 8 pouces pour la RT3 Pro

Compacte et d'un poids de 538 g pour une épaisseur de 13,9 mm, l'Oukitel RT3 Pro affiche sur un écran HD (800 x 1280 pixels) de 8 pouces avec une luminosité de 600 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5.

La RT3 Pro est certifiée IP68 et IP69K pour son étanchéité à la poussière et son immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes. Elle satisfait également aux tests de la norme MIL-STD-810H de l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…). Elle peut ainsi résister à des chutes de 1,5 m de haut et endurer des températures de -45 °C à +75 °C.

Fonctionnant avec Android 14, la tablette Wi-Fi 5 et 4G est équipée d'un SoC MediaTek G81 (MTK6769 ; 2 x Cortex-A75 à 2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 1,7 GHz) gravé en 12 nm. Il est épaulé par 4 Go de RAM (extensible à 16 Go avec RAM virtuelle) et 128 Go de stockage (extensible à 1 To).

Pas de grosse batterie à la Oukitel pour ce petit format

L'Oukitel RT3 Pro embarque une batterie de 5150 mAh pour une autonomie de jusqu'à 38 jours en veille, 22 heures en appel, 16 heures de musique ou 6 heures en vidéo. La tablette dispose d'un module NFC et d'un système de navigation avec compatibilité GPS, Galileo, Glonass et Beidou.

Pour la partie photo, c'est un capteur de 8 mégapixels à l'avant (1/4" ; f/2.0) et un capteur principal de 16 mégapixels à l'arrière (1/3,06" ; f/2.0) qui est associé à un capteur de profondeur de 0,3 MP.

La tablette Oukitel RT3 Pro est en précommande et affichée au prix de 212,99 € sur la boutique officielle d'Oukitel avec une réduction exclusive d'environ 28 € avec le code promo NEW30, portant son prix de lancement à seulement 185 € ! L'expédition est prévue à partir du 1er novembre. Elle sera également proposée sur AliExpress, sachant que le lancement officiel est programmé pour le 28 octobre.