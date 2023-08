Dotée d'un écran FHD+ de 10,1" avec une forte luminosité de 400 nits, une expérience de visionnage confortable est promise en intérieur tout comme en extérieur. En termes d'accessoires, OUKITEL propose trois options pratiques : un support en aluminium, une dragonne et une bandoulière. Les utilisateurs peuvent choisir celle qui convient le mieux à leurs besoins. La tablette OUKITEL RT6 est maintenant disponible sur le site officiel de la marque au prix réduit de 339 € avec le coupon de réduction 20%OFF.

Étanche et résistante

Certifiée selon les normes IP69, IP69K et MIL-STD-810H, la OUKITEL RT6 est capable de résister aux chutes, aux chocs et aux températures extrêmes. Ce modèle est le compagnon parfait pour les aventuriers en plein air et certains travailleurs ayant besoin d'un appareil durable, comme les commerciaux de terrain par exemple.

Dotée d'une immense batterie de 20 000 mAh, la RT6 peut prendre en charge 2250 heures en veille, 15 heures de vidéo et 15 heures de jeu avec une seule charge. Grâce à une fonction de charge inversée, l'appareil peut également servir à alimenter d'autres outils numériques en cas d'urgence.

Alimentée par un processeur octa-core MediaTek MT8788 avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, et exécutant le dernier système Android 13, la tablette garantit l'exécution simultanée de plusieurs applications, jeux et tâches gourmandes en ressources sans latence. Les utilisateurs peuvent étendre la RAM à 14 Go et le stockage à 1 To en cas de besoin.

En plus d'un design classique durable, l'autre point fort à ne pas négliger est que la RT6 est équipée d'une dragonne et d'une bandoulière assorties ainsi que d'un support en aluminium de haute qualité. Ces accessoires libèrent les mains des utilisateurs et garantissent des déplacements ou un travail facile.

Vous trouverez maintenant chez Oukitel la tablette tactile OUKITEL RT6 au prix réduit de 339 € au lieu de 369,90 € avec le code de réduction 20%OFF.