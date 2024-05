Dans sa gamme de produits renforcés, la marque Oukitel propose une tablette RT8 et un smartphone WP33 Pro. Ils bénéficient de certifications IP68 et IP69K pour leur étanchéité à la poussière, résistance à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes et à des chutes de jusqu'à 1,5 m de haut.

Ces deux appareils ont satisfait à une vingtaine de tests de la norme MIL-STD-810H mise en place par l'armée américaine (chocs, chutes, températures élevées et basses, humidité…). Les écrans sont protégés par du verre Corning Gorilla Glass 5.

La tablette Oukitel RT8

La tablette RT8 est dans un format de 11 pouces. Elle affiche sur un écran 2K FHD+ (1200 x 1920 pixels) avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et luminosité maximale de 500 cd/m². L'écran a été validé TÜV SÜD pour la protection oculaire.

Avec charge rapide 33 W, une grosse batterie de 20 000 mAh permet une autonomie de jusqu'à 90 jours en veille. La tablette fonctionne avec un SoC Helio G99 de MediaTek gravé en 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz). Il est épaulé par 6 Go de RAM (LPDDR4X ; jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (UFS 2.2) extensible à 2 To. Le score AnTuTu atteint 433 431 points.

Un triple capteur photo à l'arrière comprend un module principal de 48 mégapixels, un capteur de 20 mégapixels avec vision nocturne (LED infrarouges) et macro de 5 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur de 32 mégapixels.

Le smartphone Oukitel WP33 Pro

Embarquant également une imposante batterie d'une capacité de 22 000 mAh, ce qui est notable pour un smartphone renforcé, le WP33 Pro promet une autonomie de plus de 80 heures en lecture de musique et de jusqu'à sept jours en utilisation normale sur une seule charge. La batterie est compatible avec la charge rapide 33 W, tandis que la charge inversée est de 18 W.

Affichant sur un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces (60 Hz, 450 cd/m2), le smartphone 5G est équipé d'un SoC Dimensity 6100+ (MediaTek) gravé en 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz). L'ensemble est épaulé par 8 Go de RAM (LPDDR4x ; jusqu'à 24 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (UFS2.2), pour un score AnTuTu de 400 000 points.

Le WP33 Pro dispose à l'arrière d'un imposant haut-parleur de 5 W. Le volume sonore peut atteindre 136 dB. Oukitel souligne en outre un système audio permettant un effet sonore immersif 8D.

Le haut-parleur de 36 mm de diamètre est entouré d'un triple capteur photo constitué d'un capteur principal de 64 mégapixels (1/1,73", f/1,89, 79,8°), d'un grand angle de 20 mégapixels avec vision nocturne grâce à des LED infrarouges et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur photo à l'avant est de 32 mégapixels.

Prix des appareils

Ces prix peuvent être davantage réduits avec le code promo "generation" qui permet de bénéficier d'une réduction de 8 %.