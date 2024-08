La marque Oukitel célèbre les Jeux Olympiques de Paris 2024 à sa manière en organisant une grande vente promotionnelle du 1er au 11 août. L'occasion de mettre en vedette une sélection d'appareils robustes conçus pour s'accommoder d'activités en plein air.

Les appareils proposés à prix réduits comprennent les smartphones WP30 Pro et WP33 Pro avec leur grosse batterie, ainsi que le smartphone C50 et la tablette tactile OT8 pour quelques grammes de finesse.

Oukitel WP30 Pro

Appartenant à la gamme de smartphones renforcés d'Oukitel, le WP30 Pro affiche sur un écran LCD de 6,78 pouces (FHD+) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité de 430 cd/m². Un écran AMOLED de 1,8 pouce et 500 cd/m² est présent au dos pour des fonctions personnalisées.

Le WP30 Pro est équipé d'un SoC Dimensity 8050 à 3 GHz (1 x Cortex-A78 à 3 GHz, 3 x Cortex A-78 à 2,6 GHz, 4 x Cortex-A55 à 2 GHz). Gravé en 6 nm, il est compatible 5G et Wi-Fi 6. Il est associé à 12 Go de RAM (LPDDR4x ; jusqu'à 24 Go de RAM virtuelle) et 512 Go de stockage (UFS 3.1).

À l'arrière, c'est un triple capteur photo 108 + 20 (avec vision nocturne) + 5 mégapixels, tandis que c'est un capteur photo de 32 mégapixels à l'avant. Le WP30 Pro embarque une batterie de 11 000 mAh avec support de la charge rapide 120 W (charge complète en 45 minutes).

Oukitel WP33 Pro

Le WP33 Pro reprend la robustesse du WP30 Pro et double à la capacité de batterie à 22 000 mAh, avec la charge rapide 33 W (et charge inversée de 18 W).

Le smartphone 5G affiche sur un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces (450 cd/m²). Il est équipé d'un SoC Dimensity 6100+ gravé en 6 nm (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2 GHz) qui est épaulé par 8 Go de RAM (LPDDR4x ; jusqu'à 24 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (UFS2.2).

Le WP33 Pro dispose à l'arrière d'un imposant haut-parleur de 36 mm de diamètre et 5 W. Il est entouré d'un triple capteur photo constitué d'un capteur principal de 64 mégapixels, grand angle de 20 mégapixels avec vision nocturne (LED infrarouges) et macro de 2 mégapixels. Le capteur photo à l'avant est de 32 mégapixels.

Oukitel C50

Le Oukitel C50 se distingue par sa finesse de 8,9 mm (poids de 208 g). Protégé par Corning Gorilla Glass 5, son grand écran HD+ (720 x 1600 pixels) de 6,8 pouces est avec taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il dispose également d'un SoC Dimensity 6100+ qui est épaulé par 8 Go de RAM (jusqu'à 24 Go grâce à la RAM virtuelle) et 128 Go de stockage (extensible à 1 To). La batterie est d'une capacité de 5 150 mAh.

Au dos du smartphone 5G, c'est un capteur photo principal de 50 mégapixels. Pour les selfies, le capteur photo à l'avant est de 5 mégapixels.

Oukitel OT8

Épaisse de 7,8 mm et pesant 515 g, la tablette Oukitel OT8 est dans un format de 11 pouces et coque en aluminium. Elle affiche sur un écran LCD d'une définition de 1200 x 1920 pixels, taux de rafraîchissement de 60 Hz et luminosité de jusqu'à 350 cd/m². Une certification TÜV SÜD est gage du filtrage de la lumière bleue.

La tablette est équipée d'un SoC Unisoc Tiger T606 à 1,6 GHz (2 x Cortex-A75 à 1,6 GHz, 6 x Cortex-A55 à 1,6 GHz) gravé en 12 nm. Il est associé à 6 Go de RAM (LPDDR4x ; jusqu'à 30 Go avec RAM virtuelle) et 256 Go de stockage (UFS 2.2) extensible jusqu'à 1 To.

L'OT8 bénéficie d'une certification Widevine L1 pour l'accès à des contenus FHD sur des plateformes comme Disney+, Amazon Prime Video et autres. Elle embarque une batterie de 8800 mAh compatible avec la charge rapide 18 W. À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels et un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière.

Prix réduits

Dans le cadre de cette période promotionelle spéciale JO 2024, vous trouverez ces produits à des tarifs réduits :