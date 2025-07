À l'occasion des méga soldes d'été 2025, Oukitel met à l’honneur ses smartphones robustes et performants, conçus pour relever tous les défis en extérieur.

Dotés de batteries longue durée certifiées selon les normes aéronautiques UN38.3, tous les appareils garantissent une sécurité exceptionnelle et peuvent vous accompagner dans toutes vos activités. Leurs certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H leur assurent une résistance remarquable à la poussière, à l'eau et aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Grâce à leur stockage généreux, vous pouvez immortaliser chaque panorama et chaque instant mémorable sans jamais craindre de manquer d'espace.

Découvrez ci-dessous quelques modèles que vous pouvez retrouver à prix réduit pour les soldes sur le site officiel français.

Oukitel WP100 Titan

Alimenté par la plus grande batterie au monde de 33 000 mAh, le WP100 Titan offre une puissance et une endurance inégalées. Grâce à sa charge inversée de 18 W, il peut facilement partager son énergie avec d'autres appareils. Son projecteur de 100 lumens vous permet de diffuser des films avec une clarté cristalline sur n'importe quelle surface, tandis que sa lampe de camping de 1 200 lumens fournit un éclairage fiable pour les activités nocturnes et les urgences. Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7300, le WP100 Titan offre jusqu'à 48 Go de RAM et 512 Go de stockage, garantissant une vitesse fulgurante et une capacité généreuse pour accomplir n'importe quelle tâche avec aisance.

Retrouvez le Oukitel WP100 Titan à 659,90 € au lieu de 799,90 € en ce moment.

Oukitel WP200 Pro

Le modèle phare de la gamme, le WP200 Pro, est le premier smartphone au monde à intégrer 24 Go de RAM et 1 To de stockage. À l'arrière du téléphone se trouve un petit module détachable, offrant une véritable polyvalence tout-en-un. Ce module peut être utilisé de deux manières :

En tant qu'écouteur : vous le placez dans votre oreille pour passer des appels ou écouter de la musique, comme une oreillette Bluetooth classique.





vous le placez dans votre oreille pour passer des appels ou écouter de la musique, comme une oreillette Bluetooth classique. En tant que montre connectée : vous le clipsez dans un bracelet fourni. Il affiche alors l'heure, vos notifications, vos données de santé (rythme cardiaque, podomètre), etc.

Équipé du processeur MediaTek 8200 gravé en 4 nm, d'un appareil photo principal IA de 108 MP et d'un superbe écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, le WP200 Pro offre des performances supérieures à tous les niveaux.

L'Oukitel WP200 Pro est disponible à 549,90 € au lieu de 699,99 € sur le site officiel.

Oukitel WP35

Avec sa batterie de 11 000 mAh, le WP35 arbore un châssis de seulement 14,9 mm d'épaisseur, facile à transporter et confortable à tenir, même lors d'une utilisation prolongée. Il trouve l'équilibre parfait entre une portabilité inégalée et une autonomie pour toute la journée. Côté photo, il dispose d'une configuration polyvalente à triple capteur de 64 MP, incluant une caméra de vision nocturne de 8 MP et un objectif macro de 2 MP.

Vous pouvez obtenir le Oukitel WP35 à 229,90 € au lieu de 299,99 € pour les soldes d'été.

Oukitel WP33 Pro

Offrant jusqu'à 7 jours d'utilisation continue, le WP33 Pro est équipé d'une batterie massive de 22 000 mAh avec charge rapide de 33W et charge inversée de 18 W. Son impressionnant haut-parleur de 5 W délivre un son puissant jusqu'à 136 dB, offrant un audio riche et clair pour les appels, les films et la musique, même dans les environnements bruyants. Ce smartphone haute performance vous permet de vous immerger pleinement dans n'importe quel environnement, sans vous soucier de l'autonomie ou de la qualité sonore.

L'Oukitel WP33 Pro est en ce moment en promotion à 299,90 € au lieu de 399,99 €.