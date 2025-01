Oukitel, leader dans le domaine des technologies ultra-résistantes, s'apprête à dévoiler ses derniers smartphones au CES 2025 à Las Vegas (hall 2 sud, emplacement n°35909) du 7 au 10 janvier, dans le hall sud. Il s'agit des WP100 Titan, WP200 Pro et WP300.

Conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle, ils sont pensés pour relever les défis les plus extrêmes rencontrés par les travailleurs et amateurs de plein air, marquant ainsi une avancée majeure dans l'innovation et la fonctionnalité des téléphones robustes. Voici un aperçu de leurs caractéristiques.

Le WP100 Titan est le premier smartphone robuste au monde doté d’une batterie de 33 000 mAh et d’un projecteur intégré de 100 lumens. Il offre plus de 6 mois d’autonomie en veille et permet de projeter des films sur n’importe quelle surface. Il offre une charge rapide de 66 W, tandis que le processeur MediaTek Dimensity 7300 en 4 nm assure des performances sans faille. La lampe de 1200 lumens fournit un éclairage fiable, pratique pour les randonnées ou le camping.

Le deuxième modèle présenté est le WP200 Pro, premier téléphone robuste au monde doté de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage, avec des écouteurs détachables. Ces écouteurs Bluetooth multifonctions offrent également des fonctions de montre connectée, avec divers modes sportifs et des outils de suivi de santé pour surveiller vos activités quotidiennes. Équipé du processeur Dimensity 8200, le WP200 Pro prend en charge une extension jusqu’à 72 Go de RAM, garantissant un multitâche ultra fluide.



Son écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces délivre des visuels nets pour une navigation web et un streaming vidéo sans latence. La caméra principale de 108 MP capture des images d’une clarté exceptionnelle.

Autre modèle phare, le WP300 est le premier téléphone robuste modulaire au monde, établissant ainsi un nouveau standard de praticité et de polyvalence. Son design innovant inclut des écouteurs intégrés et une lampe de camping, vous permettant de ne transporter qu’un seul accessoire à la fois.

Le WP300 fonctionne avec le puissant chipset MediaTek Dimensity 7050, accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, extensible jusqu’à 36 Go et 2 To, offrant des performances fluides pour toutes vos tâches. Son grand écran FHD+ de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offre une expérience visuelle réactive et immersive.

Plus de détails à venir prochainement sur le site officiel d'Oukitel.