Oukitel profitera du Singles' Day, le plus important festival de shopping en ligne de Chine, l'équivalent du Black Friday américain, mais en encore plus gros et qui se déroulera le 11 novembre, pour sortir officiellement son nouveau smartphone WP30 Pro et sa tablette tactile OT5, avec un prix spécial de -20% pour le WP 30 Pro. Voyons voir ce que les deux appareils nous réservent.

Commençons par le WP30 Pro. Ce smartphone robuste bat deux records avec :

Un chargement ultra rapide inégalé de 120 W (15 min de charge pour passer de 0 à 50%) avec une énorme batterie de 11000 mAh. L'ajout d'un processeur emblématique, le MediaTek 5G Dimensity 8050. Cette puce 5G améliore grandement la rapidité par rapport aux autres smartphones ultras résistants.

En plus de son écran frontal de 6,78 pouces FHD+, il possède un affichage arrière de 4,5 cm qui permet de voir le niveau de la batterie, les musiques, le nombre de pas et diverses autres notifications.



Le smartphone Oukitel WP30 Pro sera disponible sur AliExpress avec 20% de remise le 11 novembre. La livraison est gratuite.





Passons maintenant à la tablette OT5. Son écran 2K plus large de 30 cm vous offre des images de qualité et des couleurs éclatantes. Il vous évite également la fatigue des yeux en filtrant la lumière bleue.

La tablette vous fait aussi bénéficier d'un processeur puissant MediaTek Helio G99, d'une batterie de 1000 mAh, jusqu'à 36 Go de RAM et 256 Go de ROM, une caméra frontale de 8 MP et une caméra arrière de 16 MP.

La tablette Oukitel OT5 sera disponible sur AliExpress le 11 novembre.



Les prix finaux n'ont pas encore été dévoilés, mais vous trouverez tous les détails sur le site officiel d'Oukitel sur cette page pour le WP30 Pro, et ici pour la OT5.