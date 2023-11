Oukitel va profiter du Singles' Day, soit le 11.11 (11 novembre 2023) qui est devenu un événement shopping Double 11, pour lancer deux nouveaux appareils : l'Oukitel OT5 et l'Oukitel WP30 Pro.

La tablette Oukitel OT5

L'Oukitel OT5 affiche sur un écran 2K (2000 x 1200 pixels) de 12 pouces à technologie IPS (LCD), avec taux de rafraîchissement de 60 Hz, luminosité de 300 cd/m². Le rapport écran-corps atteint 86 %. L'écran est avec protection Corning Gorilla Glass 5 et une certification TÜV SÜD pour le filtrage de la lumière bleue.

La tablette est équipée d'un SoC octocore MediaTek Helio G99 à 2,2 GHz (2 x Cortex-A76 à 2,2 GHz, 6 x Cortex-A55 à 2 GHz) gravé en 6 nm. Il est associé à 12 Go de RAM (LPDDR4 ; jusqu'à 36 Go avec fichier spécial) et 256 Go de stockage (UFS 2.2) extensible jusqu'à 2 To.

Pesant 560 g et dans des dimensions de 278,5 x 174 x 7,5 mm, l'Oukitel OT5 embarque une batterie de 11 000 mAh. Elle dispose d'un double capteur photo 16 + 2 mégapixels à l'arrière, et d'un capteur de 8 mégapixels à l'avant. Compatible 4G, elle fonctionne avec Android 13.

Le smartphone Oukitel WP30 Pro

L'Oukitel WP30 Pro appartient à la gamme de smartphones renforcés de la marque. Il affiche sur un écran LCD de 6,78 pouces (FHD+ ; 2460 x 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité de 430 cd/m². Un écran AMOLED de 1,8 pouce et 500 cd/m² est présent au dos pour des fonctions personnalisées.

Le smartphone est équipé d'un SoC octocore Dimensity 8050 à 3 GHz (1 x Cortex-A78 à 3 GHz, 3 x Cortex A-78 à 2,6 GHz, 4 x Cortex-A55 à 2 GHz). Gravé en 6 nm, il est compatible 5G et Wi-Fi 6, et épaulé par 12 Go de RAM (LPDDR4x) et 512 Go de stockage (UFS 3.1).

C'est un triple capteur photo 108 + 20 (avec vision nocturne) + 5 mégapixels à l'arrière, et un capteur photo de 32 mégapixels à l'avant. L'Oukitel WP30 Pro dispose d'une batterie de 11 000 mAh avec support de la charge rapide 120 W (50 % de charge en 15 minutes).

Prix et disponibilité

Dans le cadre du Double 11, puis du 11 au 17 novembre, l'Oukitel OT5 et l'Oukitel WP30 Pro seront commercialisés sur AliExpress avec des avantages côté prix.

Oukitel OT5 : 199,99 $ et coupon de réduction de 20 $ pour les 300 premiers acheteurs, soit 179,99 $ (environ 168 €)