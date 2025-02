Pionnier de l’innovation mobile, Oukitel s’apprête à marquer les esprits au MWC 2025 de Barcelone avec des lancements annoncés comme révolutionnaires.

Récemment, la marque a fait sensation avec le WP100 Titan, dévoilé sur Kickstarter, dépassant toutes les attentes en récoltant 400 000 dollars en une semaine.



En plus de ce modèle phare, deux nouveaux smartphones premium seront dévoilés : les WP200 Pro et WP300, qui repoussent les limites de la technologie robuste, alliant performance et polyvalence. Les visiteurs pourront découvrir ces innovations en avant-première sur le stand CS98, du 3 au 6 mars.

Oukitel WP100 Titan : le premier smartphone robuste au monde avec batterie 33 000 mAh et projecteur intégré

Le WP100 Titan s’impose comme l’ultime smartphone tout-terrain, combinant puissance et fonctionnalités inédites.



Il embarque tout simplement la plus grande batterie du marché avec 33 000 mAh (!), un projecteur DLP de 100 lumens et une lampe de camping ultra-lumineuse de 1 200 lumens. Véritable trois-en-un (batterie externe, projecteur, lampe de camping), il offre une autonomie inégalée et un confort d’utilisation optimal.

Il dispose d'une charge rapide 66 W et également de la charge inversée 18 W permettant de recharger d’autres appareils. Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7300, il assure des performances fluides et réactives.





Actuellement disponible sur Kickstarter à 599 $ (environ 576 €), le WP100 Titan est une opportunité unique d’acquérir un smartphone robuste hors du commun à prix compétitif.

Oukitel WP200 Pro : le premier smartphone robuste avec 24 Go + 1 To et écouteurs détachables

Le WP200 Pro réinvente le smartphone robuste avec des fonctionnalités modulaires inédites. Ses écouteurs Bluetooth intégrés se transforment en une montre connectée offrant des analyses précises en santé, sport et fitness. Une innovation qui établit un nouveau standard en matière d'équipement connecté.

Avec jusqu'à 72 Go de RAM extensible et 1 To de stockage, il garantit une capacité de stockage importante pour toutes vos applications et fichiers. Doté du processeur MediaTek Dimensity 8200 compatible 5G, il assure multitâche fluide, rapidité d’exécution et expérience gaming optimisée.



Le WP200 Pro sera disponible en avril 2025 exclusivement sur la boutique officielle Oukitel.

Oukitel WP300 : le premier smartphone robuste modulaire au monde

Le WP300 repousse les limites de la personnalisation grâce à son système modulaire innovant. Il permet d’alterner entre écouteurs haut de gamme avec écran LCD et lampe de camping ultra-résistante, les deux modules se rechargeant directement dans l’appareil pour une utilisation intuitive.

Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7050, de 12 Go de RAM (extensibles à 36 Go) et d’un stockage de 512 Go (jusqu’à 2 To), il garantit une fluidité et une réactivité exceptionnelles.



Conçu pour ceux qui recherchent des performances avancées, une robustesse à toute épreuve et une grande polyvalence, il sera lui aussi lancé en avril 2025.